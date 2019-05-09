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ÇAYKUR 2019 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası

ÇAYKUR'un 2019 yılı yaş çay alım kampanyası yarın başlayacak. Birinci sürgün kotası dönüm başına 500 kilogram olarak belirlendi.

ÇAYKUR 2019 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası mask
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ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR'da düzenlediği basın toplantısında, yaş çay alımı için hazır olduklarını ifade etti.

Fabrikalarda tüm çalışmaların tamamlandığını dile getiren Alim, "ÇAYKUR, bin 314 memur, bin 422 daimi kadrolu işçi, 8 bin 932 mevsimlik personelle kampanyaya girecek. İnşallah bir sıkıntı çekmeden, üreticilerle karşılıklı iyi niyetle bu yılı neticelendirmeye çalışacağız." dedi.

Alim, 780 bin 849 dekar alanda, 196 bin 350 üreticinin üretim yapacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 732 bin ton yaş çay aldık. Özel sektörün çay alımında yavaş gitmesi nedeniyle üretici ÇAYKUR'u seçti. Bugün itibarıyla 35 bin ton kuru çay satışı yaptık. Stoklarımız 70 bin ton seviyesinde. 1,5 ton kuru çay ihracatı yapıldı. Soğuk çayda 30 milyon litre satış yapıldı. 50 devlet kuruluşuna 60 tona yakın kuru çay satışı yapıldı. Bu kurumlar arasında Cumhurbaşkanlığı, SGK ve askeri kurumlar var."

Kaliteye önem vereceklerini ifade eden Alim, "Üreticilerimiz daha güzel çay satacak. Üreticiyle yöneticilerimiz iç içe olacak. Amacımız kaliteli çay almak, çayın geleceğini kurtarmak. Bu niyetle başlangıç yapacağız." diye konuştu.

Alim, çayın yabancı işçilere toplatılmasının kaliteyi bozduğunu, verimin de azaldığını dile getirdi.

Yusuf Ziya Alim, "10 Mayıs itibarıyla kampanyayı açıyoruz. Yarından itibaren çay getirilirse alıma başlayacağız. Birinci sürgün kotasını dönüm başına 500 kilogram olarak belirledik. Birinci sürgündeki çay kaliteli olursa ikinci çaydaki kotamız da yüksek olabilir ancak kaliteli çay alamazsak ikinci sürgünde kotayı kurum lehine telafi etmek zorundayız." dedi.

Alımlara büyük olasılıkla bölgenin tamamında aynı anda başlayacaklarını, bu yıl 4. sürgün çay gelmeyeceği için yaş çayda biraz azalma beklediklerini söyledi.

Randevu sistemi devam ediyor

Randevu sistemini kaldırmadıklarını belirten Alim, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizden çay bahçesi 5 dekardan az olanlar haftada en az 3 gün, 5 ile 10 dekar arası olanlar 4 gün, 10 dekardan fazla olanlar ise haftada 6 gün çay satabilecek. Herkes çayını kendisine verilen sürede taze olarak toplayabilecek. Randevulu sistemi kaldırmıyoruz. Üreticilerin istekleri doğrultusunda değiştirdik ve esneterek daha uzun vadede toplamalarına imkan sağladık."

Geçen yıl 910 kilogram beyaz çay alımı yapıldığını dile getiren Alim, " Kampanya ile beraber beyaz çay alımına da başlayacağız. Yaş çay kilogram fiyatının belirlenmesiyle beyaz çayın fiyatını da belirlemiş olacağız. Gelecek hafta fiyatın açıklanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Alim, yarından itibaren ihtiyaç çerçevesinde mevsimlik işçi alımına da başlanacağını bildirdi.

Bugün 13:08 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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