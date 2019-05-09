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Hareketsizlik: “Yeni sigara benzeri tehlike”

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen Sağlık için Hareket Et Günü bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla her yıl 10 Mayıs tarihinde kutlanıyor.

Hareketsizlik: “Yeni sigara benzeri tehlike” mask
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Hareketsiz Yaşam Kansere Davetiye Çıkarıyor

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya hareketsizliğin sağlık üzerindeki etkileri hakkında önemli bilgiler verdi.

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan hareketsizlik başta yüksek tansiyon olmak üzere birçok kanser türüne davetiye çıkarıyor. Yürüyüş yüzme ya da ağırlık kaldırma egzersizlerinin yüksek tansiyon tedavisindeki önemine dikkat çen Prof. Dr. Defne Kaya haftada en az 150 dakika bisiklet tempolu yürüyüş yüzme gibi kalbinizin sağlıkla atmasını sağlayacak egzersizler ve evde ağırlık pilates yoga gibi egzersizler yaparak kas ve kemiklerinizi ruhunuzu kalbinizi ve beyninizi oksijenden mahrum etmeyin önerisinde bulundu.

Hareketsizlik: Yeni Sigara Benzeri Tehlike

Erişkin ve genç bireylerin günde en az 10 saat sabit pozisyonda kaldığı bilgisi bizleri uzun süre oturmayı yeni sigara benzeri tehlike olarak sınıflandırmaya itmiştir diyen Prof. Dr. Defne Kaya

Hareketsiz yaşam ve uzun süre sabit pozisyonda oturma başta yüksek tansiyon olmak üzere çok sayıda kanserle bizi karşı karşıya getirmektedir. Yüksek kan basıncı yani bilinen adıyla yüksek tansiyon kalp krizi felç böbrek hastalıkları ve kalp yetmezliği gibi hastalıklara yol açmaktadır. Yüksek tansiyonu olan kişilerin düzenli doktor kontrolünde olmaları hekim tarafından verilen ilaçların düzenli kullanımı ve takibi hayati önem taşımaktadır şeklinde konuştu.

HAREKET YÜKSEK TANSIYONU KONTROL ALTINDA TUTUYOR

65 yaş üstü kilolu çok tuz tüketimi olan yeterli meyve-sebze tüketmeyen çok fazla kahve ve alkol tüketen sigara içen yeterli ve düzgün en az 6 saat uyumayan yeterli egzersiz yapmayan kişilerin yüksek tansiyon riski taşıdığını kaydeden Prof. Dr. Defne Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

Yürüyüş yüzme ya da ağırlık kaldırma egzersizleri yüksek tansiyonu 4.33 mmHg düşürür. Egzersiz ilaç kullanımına ek olarak düzenli yapılırsa yüksek tansiyonu 8.96 mmHg düşürür. Neredeyse bu 9 birim azalma yüksek tansiyon tedavisinde çok önemlidir.

Güne 30 Dakika Tempolu Yürüyüş İle Başlayın

35 yaşından sonra yapılacak güvenli egzersizlerin başında tempolu yürüyüş özellikle nordik yürüyüş gelmektedir. Her sabah 30 dakika tempolu yürüyüşle güne başlayan ve tüm gün oturarak çalışan kişiler yürüyüş yapmayan ve tüm gün oturarak çalışan kişilerle karşılaştırdığında tansiyonlarının 3.4 mmHg daha düşük güne başladıkları bulunmuştur. Üstüne bir de gün içinde yarım saatte bir kalkıp 3 dk yürüyenlerin tansiyonunun 1.7 mmHg kadar daha düştüğü gözlemlenmiştir. Kadınlar ve erkekler karşılaştırıldığında uzun oturma sürelerine kısa molalar veren kadınlarda tansiyonun 3.2 mmHg daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Haftada En az 150 Dakika Egzersiz Yapın

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya sözlerini şöyle tamamladı:

Haftada en az 150 dakika bisiklet tempolu yürüyüş yüzme gibi kalbinizin sağlıkla atmasını sağlayacak egzersizler ve evde ağırlık pilates yoga gibi egzersizler yaparak kas ve kemiklerinizi ruhunuzu kalbinizi ve beyninizi oksijenden mahrum etmeyin. Doğru ve uygun egzersiz için fizyoterapistinize danışın. Egzersiz yapın yaşamınızdaki güzel anılarınız için kalbiniz sağlıkla atsın.

Bugün 13:14 TSİ Ankara- Sağlık

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