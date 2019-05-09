Kent Tarım'da Temel Sebze Yetiştiriciliği Eğitimleri

Çankaya Belediyesi tarafından Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evlerinde düzenlenen temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerine vatandaşların ilgisi devam ediyor. Birçok vatandaş eğitimlerin tamamına katılırken dileyenler ise sadece istedikleri hafta eğitimlere katılarak kendileri için gerekli bilgileri uzmanlardan öğrenme imkanı buluyor.

Teorik bilgilerin yanı sıra kent bostanlarında uygulama imkanı da bulan kursiyerler sebzelerin bakımı sebze hastalıkları aşılama kompost yapımı gibi detaylı bilgilerin de verildiği eğitimlerde bitkilerin nasıl budanacağını da öğreniyorlar. Şubatta başlayan ve Çankayanın farklı bölgelerinden vatandaşların katılımıyla gerçekleşen eğitimler Haziranın sonuna kadar sürecek.

İsteyen Hepsine İsteyen Tek Derse Katılabiliyor

Çankayalıların Mutlukent Mahallesinde Çarşamba günleri 12.30-13.30 saatleri Ata Mahallesinde ise Perşembe günleri 13.00-15.00 saatleri arasında verilen derslerden istediklerine katılmaları da mümkün oluyor. Mutlukentte 15 Mayısta evde kompost yapımı 22 Mayısta yağmur hasadı 29 Mayısta mantarlar 12 Haziranda organik pazar 19 Haziranda ise kent bostanları ile ilgili deneyimler paylaşılacak. Ata Kent Tarım Hobi Evinde ise 16 Mayısta mantarlar 23 Mayısta organik pazar 30 Mayısta yağmur hasadı konuları işlenecek.

Mutlukent ya da Ata Kent Tarım Hobi Evi eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşların 312 235 39 73 ve 458 89 00/dahili 2408 nolu telefonlarla Çankaya Belediyesine ulaşmaları yeterli.