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CHP'den İstanbul Seçimi İçin Bağış Kampanyası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için parti olarak bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı. Kuşoğlu, "İstanbul seçimi, Türkiye seçimi gibi masraflı bir iş. Halkımızın bu desteği, çok kıymetli olacak ve her şey çok güzel olacak" dedi.

CHP'den İstanbul Seçimi İçin Bağış Kampanyası mask
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CHP'den İstanbul Seçimi İçin Bağış Kampanyası mask
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kuşoğlu, CHP olarak İstanbul seçimleri için bağış kampanyası düzenleyeceklerini belirterek, "Daha o gece demokrasi için bağış adı altında 880 lira yatırılmış. Biz böyle bir kampanya başlatmamıştık; ama bir vatandaş bulmuş partimizin hesabını para yatırmış. 'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla bu parayı yatırmış. Başka bir vatandaş 14 lira yatırmış. Bu bize çok büyük güç verdi, moral verdi ve gelen buna benzer talepler karşısında bir kampanya başlatmak istiyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışında bulunan seçmenlerimiz Garanti, Halk, Ziraat, Vakıf ve İş Bankası'ndaki hesaplarımızdan bize destek olmak amacıyla para yatırabilecekler. Biz kendilerinden sadece 20 TL istiyoruz. Aslında siyasi partilere üst sınır 54 bin 566 lira; ama biz sadece 20 lira istiyoruz. Bu bizim için yeterli olacaktır. Bu seçimi tekrar kazanmamız için yeterli bir sebep olacaktır. Başka kampanya da söz konusu değil. Bazı uyanıklara kimsenin kanmaması lazım" diye konuştu. 

'Halkımızın Bu Desteği Çok Kıymetli Olacak''

Gelen bu parayı özellikle İstanbul kampanyasında kullanacaklarını belirten CHP'li Kuşoğlu, partilerin genel ve yerel seçimlerde hazine yardımı aldığını; ama bu tür seçimler için yardım söz konusu olmadığını söyledi. Kuşoğlu, "İstanbul seçimi, Türkiye seçimi gibi masraflı bir iş. Türkiye çapında yapılan harcamanın bir benzeri yine yapılacak. Tabi hazine yardımı alamayacağız. Halkımızın bu desteği çok kıymetli olacak ve her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

CHP'li Kuşoğlu, soru üzerine, 'cumhur ittifakı'nın, devletin imkanlarını kullanarak seçim yarışında olacağını savunup, "Devletin hakikaten sınırsız imkanları var ve bunlar kullanılıyor. 31 Mart’tan önce kullanıldı, şimdi de kullanılacak. Seçim tekrarına karar verenler muhakkak ki kazanmayı da amaçladılar. Nasıl kazanacaklarını da planladılar. Bu gücü sınırsız olarak kullanmayı hesaplıyorlar. Devlet gücünü kullanarak seçimi iptal ettirenler her şeyi yapacaktır. Ama biz milletten gücümüzü alıyoruz, devletten değil. Devlet, millet için vardır. Bu millet devletten büyüktür. Devletin imkanları milletin aleyhine kullanılamaz. Bunun da hesabı sorulacaktır tabi ki" dedi. 

Bugün 14:16 TSİ DHA Ankara- Siyaset

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