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Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması Ödülleri Açıklandı

Afyon Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulundan Elmas Beyza Yılmaz ÇİFT FİLELİ MASA TENİSİ projesiyle birinci oldu.

Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması Ödülleri Açıklandı mask
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Dünyaya ilham ver geleceği tasarla vizyonu doğrultusunda gençlerin ve çocukların yaratıcılığını geliştirmesine farklı projelerle destek veren Samsung Electronics Yaratıcı Çocuklar Derneği ile düzenlediği Samsung Geleceğin Mucitleri bilim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Türkiye İnovasyon Haftasının ikinci gününde gerçekleştirilen ödül töreninde genç mucitler projelerini sergileme fırsatı da buldu.

Çocuklara bilimi sevdirerek onları yaratıcı düşünmeye ve yeni buluşlar yapmaya teşvik etmek amacıyla ortaokul öğrencileri arasında 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 5cisini gerçekleştirilen yarışmanın birincisi Afyon Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulundan Elmas Beyza Yılmaz oldu. Küçük mucit birinciliği ÇİFT FİLELİ MASA TENİSİ projesiyle kazandı.

PROJELER

Bu yıl yarışmaya başvuran 395 proje arasından yapılan ön eleme sonrası inovatif ve dikkat çekici fikirleriyle geleceğin 10 mucidi finale kaldı. Finale kalan projeler arasından İstanbul Haliç Etap Okullarından katılan Müjdat Kartal ve Rengin Asan OKSIJEN ÜRETEN GECE LAMBASI adlı projeleriyle IKINCI oldu. Afyon Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezinden katılan Egemen Bozca ve Kazım Fincankaya SERUM YÖNETIM SISTEMI adlı projeleriyle ÜÇÜNCÜLÜK ödülü aldı.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM Başkanı İsmail Gülle Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Projeler Müdürü Cüneyt Bilgiç Ankara Patent Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Dericioğlu Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapadan aldı.

MANSİYON ÖDÜLLERİ

ÇEVRECİBOT Aykut Yiğit Ortaokulu / Sakarya Semih Polat

GÖRME ENGELLİ BASTONU N-BOT Özel Eskişehir Doğa Ortaokulu / Eskişehir Beray Yaşar

PATİBANK Özel Adana Okyanus Ortaokulu / Adana Ela Nur Kurt

ÖN ELEMEYİ GEÇİP İLK 10 PROJE İÇİNDE YER ALANLAR

BORUDAKİ ÇATLAĞI BELİRLEMEK İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Özel Ortaokulu / İstanbul Kerim Berk Bezirci / Batuhan Hallaçoğlu / Arda Örer

ÇALIŞTIRAN PEDALLAR Özel İskenderun Bahçeşehir Koleji Ortaokulu / Hatay Sevim Mistikoğlu

HER SINIF İÇİN BİR ROBOT Özel Gökkuşağı Ortaokulu / İstanbul Asım Aktaş/ Salih Efe Uyar / Yunus Emre Köyceğiz

SOLAR KOLLUK İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Beylerbeyi Ortaokulu / İstanbul Alper Arslan

Bugün 14:29 TSİ Ankara- Etkinlik

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