Barbaros Şansal’dan Beyaz TV Sansürü!

Moda dünyasının en bilinen simalarından biri olan ve son dönemde yapmış olduğu açıklamalar ile Türkiye’de büyük bir kesimin tepkisini toplayan Barbaros Şansal geçtiğimiz gün defile düzenledi. Moda dünyasının duayen ismi Yıldırım Mayruk ile birlikte defile hazırlayan Şansal’ın iki seanslık defilesinde sansür krizi yaşandı.

Sosyal medyanın ve magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına giren krizde, Barbaros Şansal Beyaz TV muhabirlerine defileyi görüntüleme sansürü getirdi. Defilede Yıldırım Mayruk Moda Laboratuvarı tarafından hazırlanan ilkbahar – yaz koleksiyonu, modacıların ve modayı yakından takip edenlerin beğenisine sunuldu.

Defilede podyuma birbirinden başarılı mankenlerin çıktığı görüldü. Bu mankenler arasında Sena Şimşek, Günay Musayeva, Ebru Öztürk, Elif Ece Uzun, Tuğçe Sarıkaya, AlonaKıral, Seviye İkbal, Yağmur Ayaz, Kübra Yıldız, Zeliha Çal, Anastasia, Yana ve ErjenaAvokadnas’ın olduğu dikkat çekti.

Barbaros Şansal’dan Beyaz TV’ye Geçit Yok!

Yıldırım Mayruk Moda Laboratuvarı ile Barbaros Şansal’ın birlikte düzenledikleri 2 seanslık defileye, magazin basınında ilgisi büyüktü. Zira pek çok televizyon kanalı ve gazeteci defileyi yakında takip etmek ve defile hakkında görüntü alabilmek için hazır bulundu. Bu basın kanalları arasında Beyaz TV’nin muhabirleri de yer alıyordu. Ancak öğrenilen bilgilere göre ünlü modacı Barbaros Şansal, defileyi görüntülemek için gelen Beyaz TV muhabirlerine geçit vermedi. Muhabirlerin defilenin yapıldığı salondan dışarı çıkarılmasını isteyen Şansal, güvenlik görevlilerinden ricada bulunarak zorluk çıkarmadan muhabirlerin defileden uzaklaştırılması talebinde bulundu.

Defileye katılımcıların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olayda, defilenin yapıldığı salonda bulunan güvenlik görevlileri, Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk imzalı defileyi görüntülemek için gelen Beyaz TV muhabirlerini dışarı çıkardı. Barbaros Şansal’ın neden böyle bir sansür uyguladığı ise kısa süre sonra belli oldu. Zira Beyaz TV ekranlarından izleyiciler ile buluşan “Söylemezsem Olmaz” isimli programda kendisi hakkında hakaretlere varan ifadelerde bulunulduğu hatırlandı. Söz konusu programın sunucuları olan Ece Erken ve Bircan Bali, programda ünlü modacı Barbaros Şansal’ı hedef alan ağır ithamlarda bulunmuşlardı. Bunun üzerine Şansal’ın bu kanalın basın muhabirlerinin defile ile ilgili olarak görüntü almasını engellediği anlaşıldı.

Birbirinden Ünlü Konuklar Katıldı

Moda dünyasının duayeni Yıldırım Mayruk ile Barbaros Şansal’ın birlikte düzenledikleri ilkbahar – yaz koleksiyonu defilesine moda ve sanat camiasından birbirinden ünlü konukların katıldığı gözlendi. Ünlü konuklar arasında Gönül Yazar, Bülent Ersoy, Türkan Şoray, Müjde Ar, Mine Kırıkkanat, Melda Onur, Gülsüm Kav, Suna Yıldızoğlu, İvana Sert, Uğurkan Erez, Tülin Turan, Janset ve Nesrin Naz’ın olması dikkat çekti.

Barbaros Şansal Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında?

Sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan ünlü isimlerden biri olan Barbaros Şansal, zaman zaman yaptığı aykırı ve dikkat çekici yorumlarla magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile büyük bir kesimin tepkisiyle karşılaşan Barbaros Şansal’ın kim olduğu internet üzerinden araştırılıyor. İnternet kullanıcıları, Barbaros Şansal kimdir, nerelidir, kaç yaşında sorularıyla ünlü modacı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. İşte son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Barbaros Şansal’ın hayatı…

Moda tasarımcısı olan Barbaros Şansal, 10 Temmuz 1957 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Babası Sungur Tekin Şansal, annesi ise Güner Eczacıbaşı’dır. Ankara’da doğmasına rağmen ilk ve ortaokul eğitimini İstanbul’da gören Şansal sırasıyla; Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu’nda ilköğretimini tamamlamıştır.

Daha sonra Site Koleji, Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi gibi pek çok eğitim kurumunda eğitim alarak ortaokul eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur. Lise mezuniyetinden sonra Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi’ni bitiren Şansal, Londra’da da eğitim almıştır.

Modacı kimliğinin yanında LGBT hakları savunuculuğu da yapan Barbaros Şansal, televizyon programlarında da pek çok yapımda yer almıştır. Önce HaberTürk kanalında “Toplu İğne” adlı programı sunan Şansal daha sonra SkyTürk kanalında “Çengel İğne” yapımında yer almıştır. “3. Sınıf Hamur Kâğıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar” adlı bir de kitabı bulunan ünlü modacı, son olarak hem Marmara Üniversitesi’nde hem de Ankara Başkent Üniversitesi’nde Moda Tarihi dersleri vermiştir.