Ankaragücü’nün Kalan Maçları Kritik!

Spor Toto 1. Lig’de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Gençlerbirliği, Süper Lig’e çıkmaya gün sayarken, Süper Lig’in bir başka başkent temsilcisi Ankaragücü ise lige tutunma mücadelesinde rakiplerine oranla büyük avantaja sahip durumda olduğu görülüyor. Ancak futbolun tüm sürprizlere açık bir oyun olması, geride kalan haftalarda herkesi meraklı bir bekleyiş içine sevk ediyor.

Spor Toto Süper Lig’de 2018 – 2019 sezonunun tamamlanmasına 3 hafta kaldı. Bununla birlikte 1. Futbol Lig’inde de sezonun bitimine 2 hafta kala kümeye tutunma yarışında ve şampiyonluk yolunda rekabet giderek artıyor. Süper Lig’in kalan son haftalarında Akhisarspor, geride kalan haftalarda topladığı 25 puan ile ligin son sırasında yer alırken, üzerinde 30 puanlı Bursaspor ve 32 puanlı BŞB Erzurumspor yer alıyor. Düşme hattında puanlar bu kadar birbirine yakınken Süper Lig’de yer alan takımların yarısının matematiksel olarak düşme ihtimali bulunuyor. Bu durum ligin kalan son haftalarında kritik maçlara çıkılacağının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

18 Takımın 8’i Düşme Tehlikesinde

Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kalmışken Süper Lig’de yer alan 18 takımın neredeyse yarısının matematiksel olarak Spor Toto 1. Lig’e düşme ihtimalinde olması dikkat çekiyor. Zira Süper Lig’de 38 puana sahip olan ve ligin 10. sırasında bulunan Kasımpaşa da dahil olmak üzere tam 8 takım, düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Ancak sadece 40 puanla 9. sıranın sahibi olan Çaykur Rizespor’un ve üzerinde yer alan diğer takımların bu riskten uzak kalması söz konusu olabiliyor.

Ankaragücü Puan Farkını Korumak İstiyor

Futbolun her sonuca açık bir oyun olduğunu iyi bilen futbolseverler gelecek haftalarda nelerin yaşanabileceği konusunda heyecanını sürdürüyor. Nitekim Süper Lig’in başkent ekibi olan Ankaragücü de geride kalan haftalarda toplayarak puan hanesine yazdırmış olduğu 37 puan ile 14. sırada yer alıyor.

Başkent ekibi, her ne kadar lig sıralamasında iyi bir konumda olsa dahi karşılaşacağı kritik müsabakalarda olası puan kayıplarının ardından kendini küme düşme potası içinde bulabilir. Zira Spor Toto Süper Lig’in küme düşme hattındaki son takım olan BŞB Erzurumspor’dan 5 puan, ardından gelen Timsahlar’dan ise 7 puan önde yer alıyor. Başkentin sarı lacivertlileri zorlu maratonun bitimine 3 hafta kala ligde kalma adına büyük bir avantajı elinde bulundursa da yine de düşme tedirginliği yaşayan takımların arasında bulunması dikkat çekiyor. Ankaragücü’nün ligin bitimine kadar karşılaşacağı 3 maçı da kritik öneme sahip maçlar olarak öne çıkıyor.

Düşme Hattının En Kritik Maçı

Spor Toto Süper Lig’in bitimine son 3 maç kala, kümede kalma yarışında en dikkat çeken mücadelelerden birisi olan Bursaspor ve Göztepe arasındaki maç adeta ölüm kalım müsabakasını andırıyor. Nitekim ligin 33. haftasında Bursa’da karşı karşıya gelecek olan ekipler arasındaki puan farkı da önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Geride kalan haftalarda aldığı puanlarla ligin 17. sırasında yer alan Bursaspor ile 33 puanla düşme hattının hemen üst sırasında yer alan Göztepe arasındaki müsabaka tüm futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Ankaragücü’nün Kalan Maçları Kritik Önem Taşıyor

Spor Toto Süper Lig’de bitime 3 maç kala oluşan puan tablosu herkesi meraklandırmaya yetiyor. Lig sıralamasında yer alan son 8 takımın da matematiksel olarak ligden düşme ihtimalinin bulunduğu haftalara girilirken 14. sırada yer alan Ankaragücü her ne kadar önemli bir konumda bulunsa da düşme tehdidi yaşayan kulüpler arasında bulunuyor.

Başkentin sarı lacivertlileri zorlu sezonun bitiminde kalan 3 müsabakada puan kaybetmesi, rakiplerinin ise puan kazanması durumunda ligi düşme potasının içinde bitirerek, gelecek sezon Süper Lig’e veda edebilir. Bu durumda kalan maçların öneminin farkında olan Mustafa Kaplan ve öğrencileri, son haftalara girilirken her maça final gözüyle bakmayı sürdürüyor. Ankaragücü’nün Süper Lig’in kalan haftalarında karşılaşacağı rakipleri ise şöyle:

Bu hafta sonu şampiyonluk iddiasını sürdüren takımlar arasında yer alan MedipolBaşakşehir’e konuk olacak olan Ankaragücü’nde zorlu mücadeleden puan alamadan dönmesi durumunda işler başkent ekibi için biraz daha kritik duruma girecek. Bu maçın ardından evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak olan Ankaragücü, son hafta ise düşme hattında yer alan diğer bir zorlu rakip Göztepe deplasmanına çıkacak.