Gençler’in Süper Lig Vizesi Evlatlarının Elinde

Spor Toto 1. Lig’de sezonun sonuna yaklaşıldıkça heyecan giderek artıyor. Süper Lig’e direkt olarak çıkmayı başaracak olan iki takım ile play – off grubunda mücadele edecek olan 4 takım bitime son 2 hafta kala belirlenecek. Bu 6 takım arasında yer almak için kıyasıya rekabet son haftaya kadar sürecek gibi gözüküyor.

Gençlerbirliği, geride kalan 32 hafta boyunca topladığı puanlar ile zirvenin sahibi olmaya devam ediyor. Başkentin kırmızı siyahlı ekibinin uzun süren namağlup serisine, geçtiğimiz hafta en yakın rakibi Abalı Denizlispor son vermişti. Ankara Eryaman Stadı’nda oynanan mücadelede şampiyonluk turu atmak için sahaya çıkan Gençler, 3 – 0’lık net bir skorla yenilmenin şokunu atlatmaya çalışıyor. Bunun akabinde Spor Toto 1. Lig’in zirvesinde yer almak için hedefe kilitlenen Abalı Denizlispor’da da lideri yakından takip sürdürülüyor. Zira geçen haftaki zorlu maçın ardından ligin zirvesinde yer alan Gençlerbirliği ile ikinci Abalı Denizlispor arasındaki puan farkı 4’den 1’e inmişti.

Gençlerbirliği’nin Kaderini Eski Evlatları Yazabilir

Spor Toto 1. Lig’in son 2 haftasına girilirken lider Gençlerbirliği avantajını kaybetmek istemiyor. Kalan 2 maçı da kazanması halinde 2018 – 2019 1. Lig futbol sezonunu lig sıralamasında 1. olarak şampiyon tamamlayacak olan Gençlerbirliği, kalan 2 maçında da hüsrana uğramaya niyeti yok. Başkentin kırmızı siyahlıların zorlu maratonun bitimine kalan 2 haftadaki rakipleri Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor. Bu iki kulübün de teknik direktörleri eski Gençlerbirliği’nin oyuncularından olması kalan maçları çok daha enteresan kıluıyor.

Nitekim kırmızı siyahlıların gelecek haftalarda karşılaşacakları rakiplerinden biri olan Gazişehir Gaziantep’in başında, geçmiş dönemde Gençlerbirliği formasını terleten Mehmet Altıparmak bulunuyor. İlginç tablo bununla sınırlı kalmıyor. Spor Toto 1. Lig sezonunun son maçında Gençlerbirliği evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak. Adana Demirspor’u çalıştıran ismin ise Beştepe’de hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak görev yapan Ümit Özat’ın olması dikkat çekiyor.

Erkan Sözeri Çelme Takarsa İş Biter

Son zamanların en çekişmeli 1. Lig yarışlarından birine sahne olan 2018 – 2019 1. Lig futbol sezonu, kalan haftalarda da büyük rekabete ortam hazırlayacak gibi gözüküyor. Başkent ekibinin bugünlere gelmesinde emeği bulunan, sezon başında kadroyu kurduktan sonra uzun bir süre ekibini zirvede tutmayı başaran Erkan Sözeri de Gençler’in şampiyonluk yarışında kaderini etkileyebilecek olan isimlerin arasında yer alıyor. Zira sezona iyi başlayan ancak sezonun devre arasından sonra üst üste yaşanan puan kayıpları sonucu düşüşe geçmesi sebebiyle Beştepe’deki görevine son verilen Erkan Sözeri, Giresunspor’un başında bulunuyor.

Yeni takımı Giresunspor ile başkent ekibinin rakipleri arasında yer alan ve 1.Lig’de 3 sırada bulunan Hatayspor karşı karşıya gelecek. Eğer Gençlerbirliği’nin evlatları arasında yer alan Erkan Sözeri, Giresunspor ile Hatayspor’a bir çelme takabilmesi durumunda, Spor Toto 1. Lig’de son maçlara çıkılmadan düğüm çözülmüş, iş bitmiş olacak.

Gençlerbirliği’nin Maçları Önemli

Geride kalan haftalar boyunca toplamış olduğu 67 puanla 1. Lig’in zirvesinde yar alan Gençlerbirliği, kalan iki maçta önce Gazişehir Gaziantep’e konuk olacak. Deplasmandaki bu zorlu mücadelenin ardından da Ankara Eryaman Stadı’nda Adana Demirspor’u ağırlayacak.

Gençlerbirliği’nin gelecek haftalarda karşılaşacağı bu iki rakibinin teknik direktörlük koltuğunda, geçmişte kırmızı siyahlı ekipte hem oyuncu hem de teknik adam olarak görev yapmış isimler yer alıyor. Zira Gazişehir Gaziantep’i Mehmet Altıparmak; Adana Demirspor’u ise Ümit Özat çalıştırıyor.

1 Puan Alması Süper Lig’i Garantileyecek

Bu sezon nefesleri kesen bir rekabete tanık olunan Spor Toto 1. Lig’de 67 puanla lider konumda olan Gençlerbirliği, kalan 2 maçında 1 puan alması halinde, ligi ilk 2 sıranın içinde bitireceği kesinleşeceği için gelecek sezon hak ettiği Süper Lig’de yer almayı garantileyebilecek. Ancak Süper Lig’e şampiyon olarak çıkma hesapları yapan başkentin kırmızı siyahlıları geçen hafta evinde en yakın rakibi Abalı Denizlispor’a 3 – 0 yenilerek, önemli bir avantaj tepti.

Sözeri’nin Öğrencileri Yolu Açabilir

Gençlerbirliği, bu hafta sonunda Gazişehir Gaziantep ile zorlu bir deplasmana çıkarken, kendisini 3. sıradan takip eden ve tehdidini sürdüren Hatayspor evinde Giresunspor ile karşılaşacak. Erkan Sözeri’nin teknik patronluğunu yaptığı Giresunspor’un Hatayspor’dan puan veya puanlar alması, son hafta öncesinde Gençlerbirliği’ne Süper Lig kapısını tamamen açabilir.