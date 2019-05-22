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Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'a Türkiye'den 26 Sporcu

Romanya'nın Galati şehrinde 23 Mayıs 1 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Yıldız Kızlar ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'na Türkiye 26 sporcuyla katılacak.
Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'a Türkiye'den 26 Sporcu mask
Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'a Türkiye'den 26 Sporcu mask
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ANKARA / DHA

Galati kentinde yapılacak olan (EUBC) Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 36 ülke madalya için mücadele edecek. Türkiye şampiyonada 13 kız ve 13 erkek toplam 26 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Nisan ayında Azerbaycan'da yapılan turnuvada 10 madalya kazanan Yıldız Erkek Milli Takımı, Romanya'da yapılacak olan bu şampiyonayada iddialı gitti.

Avrupa Şampiyonası'nda Ringe çıkacak sporcular şöyle;

KIZLAR: 46 kilo Yağmur Baba, 48 kilo Gamze Soğuksu, 50 kilo Ayşe Özdemir, 52 kilo Nilay Yaren Çam, 54 kilo Ebrar Sıla Öztürk, 57 kilo Elif Yavuz, 60 kilo Nisa Nur Erdel, 63 kilo Zehra Ceren Tuncer, 66 kilo İlayda Sıla Yurttutan, 70 kilo Ayşe Doğan, 75 kilo Sena Nur Kocaoğlu, 80 kilo Ece Asude Ediz ve +80 kiloda ise Elif Meryem Usta.

ERKEKLER: 46 kilo Mehmethan Çınar, 48 kilo Abdullah Karpuz, 50 kilo Gökay Yılmaz, 52 kilo Doğanay Öztürk, 54 kilo İbrahim Otçu, 57 kilo Yıldırım Ballıoğlu, 60 kilo Bedirhan Kalkan, 63 kilo Bilge Kaan Kanlı, 66 kilo Orhan Mehmet, 70 kilo Alperen Terzi, 75 kilo Muhammet Fırat Deniz, 80 kilo Muhammet Tayyar Türkoğlu, +80 kiloda ise Burak Çelik.

# FENERBAHÇE KONGRESİ İLE İLİŞKİLİ:

Dün 09:53 TSİ DHA Ankara- Spor

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