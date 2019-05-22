Pursaklar Belediyesi Sporcularından Büyük Başarı

19 Mayıs Ankara il birinciliği müsabakalarının ilk gününde bayanlar 40 kilo sıkletinde yarışan sporculardan Sıla Şanay 3.olarak bronz madalya almaya hak kazanırken, aynı sıklette yarışan Gülhanım Karadaş 2.olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. 55 kilo sıkletinde yarışan Özge Elgün ise şampiyon olarak altın madalya kazandı.

9 Mayıs il halter şampiyonasının 2.gününde yarışan sporculardan Ali Uğurlu, yıldızlar 49 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazandı. Yıldızlar 55 kiloda Furkan Özkan Demir 3. olarak bronz madalya almaya hak kazandı. Minikler 61 kiloda Emre Kartal şampiyon olarak altın madalya almaya hak kazandı. Minikler, 61 kiloda Ahmet Umut Akyol 3. Olarak bronz madalya kazandı. Minikler 49 kiloda Efe Dedeoğlu 3. Olarak bronz madalya kazandı.

19 Mayıs il halter şampiyonasının 3. Gününde ise yıldızlar 89 kilo da Ramiz Berat Acar 3. olarak bronz madalya kazandı. 96 kiloda Muhammet Hudelfa Bilim 2. olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Pursaklar Belediyesi Başkanı Ertuğrul Çetin, sporcuları arayarak başarılarından dolayı hepsini tebrik etti. Yeni başarılar kazanarak Pursaklar halkını gururlandıracaklarına olan inancının tam olduğunu söyledi.