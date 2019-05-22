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Altındağ'da Asfalt Çalışmaları Başladı

Altındağ Belediyesi, Feridun Çelik Mahallesi’nde asfalt serim ve onarım çalışması başlattı. Ekipler her hafta farklı bir mahallede çalışma yürütecek.
Altındağ'da Asfalt Çalışmaları Başladı mask
Altındağ'da Asfalt Çalışmaları Başladı mask
Altındağ'da Asfalt Çalışmaları Başladı mask
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Altındağ'da Asfalt Atağı

Altındağ Belediyesi, vatandaştan gelen taleplere kayıtsız kalmıyor. Son olarak Feridun Çelik Mahallesi 1701. Cadde’de asfalt kaplama ve bakım onarım çalışması gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, bu kapsamda yaklaşık 3 bin 500 ton asfalt kullandı. Çalışmalarda önce mevcut asfalt sökülerek yolun alt kısmı temizlenirken daha sonra temizlenen yerlere yeni asfalt döküldü. 24 personel, 10 kamyon, 2 silindir, 2 asfalt boya kazanı, 1 asfalt serme makinesi finişer, 1 JCB iş makinesi ve 1 greyder ile yapılan çalışmalarla ulaşım daha kolay bir hale geldi. Altındağ Belediyesi asfalt çalışmalarını ilçenin tüm mahallelerinde yoğun bir şekilde devam ettirecek.

Her Hafta Farklı Bir Mahalle

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, her hafta ilçenin farklı bir mahallesinde asfalt kaplama ve bakım onarım çalışması yürüttüklerini söyledi. Asfalt çalışmalarının ilçe tamamında gerçekleştiğini ifade eden Başkan Balcı, Altındağ’ın gelişen yüzüne uygun yollar yaptıklarını belirtti. Başkan Balcı, “Haftanın 7 günü ekiplerimiz vatandaşlarımızın taleplerine cevap verebilmek için sahada. Başkentin en hızlı gelişen ilçesi Altındağ’da hemşerilerimizin yuvalarına daha rahat ve kolay ulaşabilmeleri için yolları yeniliyoruz. Her hafta farklı bir mahallede yoğun bir çalışma gerçekleştirerek Altındağ’ın yollarını konforlu bir ulaşım için elden geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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Dün 10:46 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

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