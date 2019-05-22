Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 11:04 TSİ- Ekonomi G: Dün 11:05 TSİ

YHT'lere Ramazan Bayramı İçin İlave Sefer

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattına 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran için ilave YHT seferleri konuldu.
YHT'lere Ramazan Bayramı İçin İlave Sefer mask
Büyütmek için resme tıklayın

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık A.Ş.'den aldığı bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla YHT'lerle yolculuk yapacak vatandaşların sorun yaşamaması için ek seferler planlandı.

Biletler bugün itibariyle satışa sunulacak

Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran'da ilave YHT seferleri yapılacak. Ankara'dan 11.15, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.00'de kalkacak ilave YHT'lerin biletleri bugün itibarıyla satışa sunulacak.

Sadece YHT'lere değil, İzmir Mavi Tren, Konya Mavi Tren, Doğu Ekspresi, Güney-Kurtalan/Van Gölü Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi'ne ve bölgesel trenlere de vagon eklendi. Böylece ilave edilen vagonlarla ana hat trenlerinde 50 bin, YHT'lerde 3 bin 300 ilave pulman koltuk, yataklı vagonlarla bin 200 yataklık kapasite artışı sağlandı.

İleriye Satış Süresi 25 Güne Çıkarıldı

YHT'lerde vatandaşların Ramazan Bayramı süresince gidiş-dönüş bilet taleplerinin karşılanması amacıyla 15 gün olan ileriye satış süresi de 25 güne çıkarıldı.

Dün 11:04 TSİ AA Ankara/ Çankaya- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Borsada İlk Çeyrekte Teknoloji Şirketlerinin Karı Arttı mask
Borsada İlk Çeyrekte Teknoloji Şirketlerinin Karı Arttı
Denizaltındaki haberleşmeye Türk çözümü mask
Denizaltındaki haberleşmeye Türk çözümü
"Türkiye'nin numara taşıma şampiyonu Türk Telekom" mask
"Türkiye'nin numara taşıma şampiyonu Türk Telekom"
TEB'den Ramazan Bayramı'na Özel Kredi mask
TEB'den Ramazan Bayramı'na Özel Kredi
TCMB Swap Piyasasında TL Faizini Düşürdü mask
TCMB Swap Piyasasında TL Faizini Düşürdü
ASO ve ATO Mobilya Sektörü İçin Kolları Sıvadı: Siteler İçin Komite Kuruluyor mask
ASO ve ATO Mobilya Sektörü İçin Kolları Sıvadı: Siteler İçin Komite Kuruluyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Kredi Kartı Borcundan Bu Şekilde Kurtulmak Mümkün! mask
Kredi Kartı Borcundan Bu Şekilde Kurtulmak Mümkün!
Ankaragücü Teknik Direktörünün Gözyaşları mask
Ankaragücü Teknik Direktörünün Gözyaşları
CNN Türk'ten Açıklama Geldi mask
CNN Türk'ten Açıklama Geldi
Altındağ'da Metruk Yapı Seferberliği mask
Altındağ'da Metruk Yapı Seferberliği
Garanti Bankasından Bayrama Özel Kampanya mask
Garanti Bankasından Bayrama Özel Kampanya
Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini açıkladı mask
Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini açıkladı

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi
YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu mask
YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu
Kız Kulesi Hakkında Bilgiler mask
Kız Kulesi Hakkında Bilgiler
Erkenci Kuş 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Erkenci Kuş 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Özgün Aydın Kimdir? mask
Özgün Aydın Kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova 34. Bölüm Fragmanı Yayında! mask
Bir Zamanlar Çukurova 34. Bölüm Fragmanı Yayında!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL