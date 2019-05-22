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Ankara'da Bulunan 32 Çinçilla Hayata Tutundu

Ankara'da zehirlenerek telef edildiği ileri sürülen 21 çinçillanın yanında can çekişirken bulunan 32 çinçilla, tedavilerinin ardından hayata tutundu. Koruma altına alınan çinçillalar marul ve havuç ile besleniyor.
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Altındağ ilçesinde Ankara-Samsun çevre yolunun kenarında, boş arazide 4 gün önce kemirgen türü 21 çinçilla ölü bulundu. İhbar üzerine polis ve Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Araştırmada telef olan çinçillaların yanında 32 çinçilla da can çekişirken bulundu. Ekipler hayatta olan, zehirlendikleri tahmin edilen hayvanları kafese koyarak, Altındağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Şubesi'ne götürdü.

Çinçillalar, burada yapılan tedaviyle hayata tutundu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çinçillalar marul ve havuç ile besleniyor, su veriliyor. Gece kafeslerine konulan çinçillalar, gün içinde dışarıya çıkarılıp, çimlerde dolaşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çinçillaların ölümüyle ilgili başlattığı inceleme sürerken, araştırma sonucuna göre hayvanların doğaya salınıp salınmayacağına karar verilecek.

Öte yandan, çinçillaların ölümüyle ilgili polisin başlattığı soruşturma da sürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede elde edilen bulgular doğrultusunda çalışmalar yapılıyor.

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Dün 11:57 TSİ DHA Ankara/ Altindağ- Gündem

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