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Dün 12:04 TSİ- Asayiş G: Dün 12:05 TSİ

Uzaklaştırma Kararına Rağmen Kadına Şiddet Son Bulmuyor

ANKARA'da, Sebahat Demir (47), şiddet uyguladığı gerekçesiyle 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Ü.B.'nin 'eşyalarını alma' bahanesiyle evine gelip, kendisini dövdüğünü öne sürdü. 
Uzaklaştırma Kararına Rağmen Kadına Şiddet Son Bulmuyor mask
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İhbar üzerine eve gelen polisin işlem yaptığını ancak eski sevgilinin elini kolunu sallayarak, dolaştığını söyleyen Demir, "Gereken ceza neyse onun verilmesini, bu insanların rahat rahat gezmemesini istiyorum.  İlla birileri öldükten sonra mı sesimiz duyulacak?" dedi.

Mamak ilçesindeki General Zeki Doğan Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Sebahat Demir, eşinin ölümünden bir süre sonra arkadaşının aracılığıyla Ü.B. ile tanıştı. İkili, bir süre sonra birlikte yaşamaya başladı. Sebahat Demir, daha sonra Ü.B.'nin kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını ve şiddet uyguladığını iddia ederek, polise şikayette bulundu. Ankara 18'inci Aile Mahkemesi, 4 Nisan 2019 tarihinde Ü.B.'ye 6 ay uzaklaştırma cezası verdi.

'ÖLDÜKTEN SONRA MI SESİMİZ DUYULACAK?'

Daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yüzde 65 engelli raporu olduğunu söyleyen Demir, mahkeme kararına rağmen Ü.B.'nin eve gelerek, kendisine şiddet uygulamaya devam ettiğini ileri sürdü. Ü.B.'nin, kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını hatta eve getirdiği sahte memur ile düzmece bir nikah bile kıydırdığını iddia eden Sebahat Demir, şöyle konuştu:

"Geçen hafta eşyaları olduğunu söyleyerek, eve geldi. 'Ne alacağın varsa al, çık' dedim. O esnada oturduğu yerden kalkıp, bana saldırdı, silah gibi bir şeyle vurdu. Beni oradan oraya sürükledi. Komşular sesimizi duymuş. En son kapının dışına çıktım, komşuların zillerine basarak feryat ettim. Olayın ardından polis geldi, işlem yaptı ama hala dışarıda geziyor. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Gereken ceza neyse onun verilmesini ve bu insanların rahat rahat gezmemesini istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. İlla birileri öldükten sonra mı sesimiz duyulacak?"

# KADINA ŞİDDET İLE İLİŞKİLİ:

Dün 12:04 TSİ DHA Ankara/ Mamak- Asayiş

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