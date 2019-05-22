Bin Çocuk Korosu’nun yanı sıra Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi’nde eğitim alarak konservatuvarı kazanan gençlerin müzik dinletileri büyük beğeni topladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde hizmete açılan Müzik Atölyesi yeni binasında piyano, bağlama, perküsyon, bateri ve Türk Halk Müziği Çocuk Korosu alanlarında 350 kursiyeri mezun etti. Her sene 23 Nisan’da verdiği konserler ile tüm Türkiye tarafından bilinen Bin Çocuk Korosu’nun çekirdek kadrosu Şef Aslı Aydın Tekin ile sahne aldı. Gitar grubu ve Cengiz Gözkaya’nın saksafon dinletisinin yanın sıra ritim atölyesi de farklı performansları ile panayırı renklendirdi.
Dün 13:47 TSİ- Kültür - Sanat Güncelleme: Dün 13:48 TSİ
Çankaya'da 'Yaza Merhaba Panayırı'
Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi 'Yaza Merhaba Panayırı' ile yeni binasında ilk dönemi tamamlayarak mezunlarını verdi.
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Dün 13:47 TSİ DHA Ankara/ Çankaya- Kültür - Sanat Yazdır
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