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Dün 13:53 TSİ- Yaşam G: Dün 13:54 TSİ

Meteorolojiden Sağanak Yağış Uyarısı

Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden Sağanak Yağış Uyarısı mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde yerel düzeyde sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.

Muhabir: Muhammet Emin Horuz

Dün 13:53 TSİ AA Ankara- Yaşam

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