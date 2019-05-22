Taki Doğan İçin TSYD'de Tören Düzenlendi 

Bir süredir akciğer embolisi (akciğerdeki 1 ya da daha fazla atardamarın tıkanması) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Taki Doğan için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Ankara şubesinde gerçekleştirilen törene, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Spor Yazarı Şansal Büyüka ile çok sayıda spor yazarı ve Doğan'ın yakınları katıldı.

Taki Doğan'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TAKİ DOĞAN KİMDİR?

Meslek hayatına Milliyet Gazetesi'nde başlayan Taki Doğan, daha sonra Güneş Gazetesi'nde çalıştı. Habertürk Televizyonu Ankara Temsilciliği görevinde de bulunan Doğan, çeşitli radyo ve televizyonlarda programlar yaptı.