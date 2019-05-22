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Dün 14:05 TSİ- Spor G: Dün 14:06 TSİ

Taki Doğan İçin TSYD'de Tören Düzenlendi 

Türk basınının duayenlerinden Taki Doğan için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) tören yapıldı. 
Taki Doğan İçin TSYD'de Tören Düzenlendi  mask
Taki Doğan İçin TSYD'de Tören Düzenlendi  mask
Taki Doğan İçin TSYD'de Tören Düzenlendi  mask
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Bir süredir akciğer embolisi (akciğerdeki 1 ya da daha fazla atardamarın tıkanması) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Taki Doğan için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Ankara şubesinde gerçekleştirilen törene, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Spor Yazarı Şansal Büyüka ile çok sayıda spor yazarı ve Doğan'ın yakınları katıldı. 

Taki Doğan'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TAKİ DOĞAN KİMDİR?

Meslek hayatına Milliyet Gazetesi'nde başlayan Taki Doğan, daha sonra Güneş Gazetesi'nde çalıştı. Habertürk Televizyonu Ankara Temsilciliği görevinde de bulunan Doğan, çeşitli radyo ve televizyonlarda programlar yaptı.

Dün 14:05 TSİ DHA Ankara- Spor

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