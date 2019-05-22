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GESK Sporcularından Başkan Yaşar’a Ziyaret

YENİMAHALLE Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) sporcuları, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.
GESK Sporcularından Başkan Yaşar’a Ziyaret mask
GESK Sporcularından Başkan Yaşar’a Ziyaret mask
GESK Sporcularından Başkan Yaşar’a Ziyaret mask
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GESK Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek yönetiminde Başkan Yaşar’ı ziyaret eden atletizm ve Goalball sporcuları Haziran ayında yapılacak şampiyonalar öncesi moral depoladı. Atletizm Türkiye Şampiyonası’ndan 11 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalyayla dönen sporcuları tebrik eden Başkan Yaşar, “Sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerin tüm engellere karşı göstermiş olduğunuz üstün başarı beni çok gururlandırıyor. Eğer düzenli bir şekilde çalışıyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı düşünüyorsanız, hangi alanda olursa olsun her zaman hayalini kurduğunuz noktada olursunuz. Başarı engel tanımaz arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Başkan Yaşar’a verdiği desteklerinden dolayı teşekkür eden Birgül Bek ise, “Yenimahalle’yi temsil etmekten dolayı çok mutluyuz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Yenimahalle Belediyesi GESK atletizm sporcusu 15 yaşındaki Havva Elmalı ve Sevda Kılınç Çırakoğlu 4 Haziran’da İtalya’da yapılacak olan Paralimpik Oyunları Kota Yarışları’nda Yenimahalle’yi temsil edecek. Öte yandan şu anda 31 Mayıs’a kadar Ankara’da kamp yapan belediyenin Goalball takımı da, 18-22 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve Ekim ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak.

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Dün 14:20 TSİ DHA Ankara/ Yenimahalle- Spor

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