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40 Bin Kişiye Daha Bayram İkramiyesi Müjdesi!

Emekliler bayram ikramiyelerini dört gözle beklemeye devam ediyor. Zira geçtiğimiz sene yürürlüğe konulan düzenleme ile emekli vatandaşlarımıza hem Kurban hem de Ramazan Bayramları için ikramiye adı altında ödeme yapılmaya başlanmıştı.
40 Bin Kişiye Daha Bayram İkramiyesi Müjdesi! mask
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40 Bin Kişiye Daha Bayram İkramiyesi Müjdesi!

Emekliler bayram ikramiyelerini dört gözle beklemeye devam ediyor. Zira geçtiğimiz sene yürürlüğe konulan düzenleme ile emekli vatandaşlarımıza hem Kurban hem de Ramazan Bayramları için ikramiye adı altında ödeme yapılmaya başlanmıştı. Bu sene de emekli vatandaşların cebini rahatlatacak olan bu uygulama hakkında şimdiden meraklı bir bekleyiş sürerken, hükümetten söz konusu bayram ikramiyeleri ile ilgili olarak müjdeli bir haber daha geldi.

Nisan ayı itibarıyla emekli olmak için gerekli işlemleri başlatan ve dilekçelerini yetkili kuruma veren, bunun sonucunda da kendilerine malullük aylığı bağlanan yaklaşık 40 bin kişiye de bayram ikramiyesi verileceği açıklandı.

Hükümetin bu müjdeli haberinin ardından nisan ayı itibarıyla malullük maaşı almaya başlayan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Bu gelişmenin ardında 27 ile 31 Mayıs arasında verilmesi beklenen Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hesaplarda olacağı düşünülüyor. Hükümetin 40 bin kişiyi daha bu uygulamaya dahil etmesinin ardından bu bayramda dağıtılacak olan emekli ikramiyelerinin toplam tutarının 28 milyar lirayı bulacağı açıklandı.

40 Bin Kişi Daha İkramiyeye Hak Hazandı

Milyonlarca emeklinin geçim dertleri sırasında cebini rahatlatan ve yüzlerini güldüren hükümet, nisan ayından itibaren emeklilik aylığı almak için gerekli olan işlemlerini tamamlayan ve kendilerine malullük aylığı bağlanan yaklaşık 40 bin kişiye daha bayram ikramiyesi verecek. Geçtiğimiz yıl başlatılan uygulama ile milyonlarca emekli vatandaşımız hem Ramazan hem de Kurban bayramlarında olmak üzere yılda 2 defa ikramiye almaya hak kazanmıştı.

Aldıkları ikramiyeler ile yüzleri gülen vatandaşlarımız arasına 40 bin kişi daha eklendi. Hükümetin son düzenlemesinin ardından müjdeli haber kamuoyuna duyuruldu. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu bu hafta itibarıyla 27 ile 31 Mayıs günleri arasında tüm hak sahibi emeklilere Ramazan bayramı ikramiyelerinin tahsis  numaralarına göre ödeneceğini açıkladı.

Hacizlinin Bayram İkramiyesine Dokunulmayacak

Emekli vatandaşlarımızın memnuniyetle karşıladıkları bir uygulama olan bayram ikramiyesi ödemelerinde pek çok vatandaşımız kendilerine ödenen bu paraların haciz durumunda akıbetini merak ediyor.

Bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan net ifadelere göre, hakkında haciz başlatılmış olan emekli vatandaşın, hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı’nda yılda iki sefer alacağı ikramiye ödemelerine kesinlikle haciz konulamayacak. Dolayısıyla 27 ile 31 Mayıs arasında yapılması beklenen ödemeler doğrudan emekli vatandaşımızın cebinde kalacak.

Bununla birlikte merak edilen bir diğer konu da hak sahibi vatandaşın emekli ikramiyesini alamadan bayram öncesi vefat etmesi durumunda, tarafına ödenecek olan bayram ikramiyesinin akıbetiyle alakalı olduğu görülüyor.

Zira emekli bayram ikramiyesi almaya hak kazanmış bir vatandaşın bayram öncesinde vefat etmesi halinde, hak etmiş olduğu halde kendisine ödenmeyen bayram ikramiyesi, merhum vatandaşın varisleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınabiliyor.

Geçtiğimiz yıl başlatılan emekliye bayram ikramiyesi uygulaması, bu yıl da aynı şekilde devam ediyor. Emekli vatandaşların bayram öncesi yapmaları gereken harcamalara finansman desteği sunarak onlara mutlu bir bayram hediyesi veren hükümet, bu yıl da emekli vatandaşlarımızı sevindirmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız senede yaklaşık olarak 24 milyar tutarında emekli bayram ikramiyesi ödeyen hükümetin, içinde bulunduğumuz 2019 yılı itibarıyla da yaklaşık 28 milyar lirayı bulan bir ödeme gerçekleştirileceği öğrenildi.

Bu Yaz Emeklinin Yüzü Gülüyor

Emekliler için kazançlı bir yazın eşiğindeyiz. Nitekim emekli vatandaşlarımızın memnuniyetle karşıladığı bayram ikramiyelerinin yanı sıra temmuz ayında da emeklilerin maaşlarında artış yaşanacak. SSK ve BAĞKUR sigortalı emeklilere ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması kesinleşirken, memur emeklilerinin maaşlarında da %5 artış ve enflasyon farkı yansıtılması gündeme gelecek.

Bayram İkramiyesi İçin Başvuru Yapmaya Gerek Yok

Emekli vatandaşlarımız bayram ikramiyesi ödemelerini kaçırmamak için merakla hangi kuruma başvuru yapmaları gerektiğini araştırsa da böyle bir uygulamaya gerek bulunmuyor.

Zira emekli aylıklarını Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden alan emekli vatandaşların bayram ikramiye ödemeleri, doğrudan emekli maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. Borcu bulunan veya hakkında haciz işlemleri başlatılan emekli vatandaşlar da emekli bayram ikramiyesine direkt olarak sahip olabilecek.

Mayısa Kadar Emekli Olanlar Yararlanacak

Nisan ayında emeklilik işlemleri için dilekçe verip mayıs ayına kadar emekli aylığı almaya hak kazanan vatandaşlar Ramazan bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Ancak mayıs ayında dilekçe vererek haziran ayında kendisine emekli aylığı bağlanan vatandaşlarsa bu ikramiyeden yararlanamayacak.

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