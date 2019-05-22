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Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi 30 Mayıs'ta Açıklanacak

Adalet Bakanı Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.
Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi 30 Mayıs'ta Açıklanacak mask
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni düzenlendi. Törende konuşan Bakan Gül, bugün bin 446 adayın, ilk görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekeceklerini, bu adaylardan 788'i hakim, 658'inin ise Cumhuriyet savcısı olarak görev yapacağını söyledi.

Tüm yargı mensuplarının adaleti sağlamak gibi tek bir amacının olduğunu belirten Gül, adliyenin kapısının adaletin kapısı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanında yargı mensuplarının bu hassasiyetle çalıştığını ifade eden Abdulhamit Gül, mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz fedakarca çalışan yargı mensuplarına teşekkür etti.

Bakan Gül, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına da şöyle seslendi:

"Toplumun sizden bir tek ama 'adalet' gibi büyük bir beklentisi var. Bunun için aklın, hukukun ve evrensel değerlerin peşinden asla ayrılmamak gerekiyor. Aklı ve vicdanı değersizleştirenlerin, bu güzel ülkeye ödettiği bedel asla unutulmamalıdır. İstikameti hukuktan, vicdandan değil, bağlı olduğu örgütten alan FETÖ üyelerinin, yargıç cübbesi içerisinde nasıl teröristlik ve terör destekçiliği yaptıkları açıkça görülmüştür. Devletin ve yargının bu virüsten temizlenmesi yolunda, ne büyük mesafe almış olursak olalım, dikkat ve ihtiyatı elden bırakmadan mücadeleye sonuna kadar devam edeceğimizi de önemle vurgulamak, belirtmek isterim. Bununla bu ihanet çetesinin yargıya, kurumlarımıza, toplumun adalet duygusuna verdiği zararı da telafi edecek çalışmalara devam edeceğiz."

"Yargı Reformu Strateji Belgemiz 'güven veren adalet' anlayışına hizmet edecek"

Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sisteminin, toplumsal huzur ve barış için olduğu kadar, ekonomik refah ve kalkınmada da kilit rolü bulunduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Sizden aldığımız talimat ve destekle Bakanlık olarak Yargı Reformu Stratejimizi hazırladık. 15 Temmuz girişimiyle kesintiye uğratılmaya çalışan reformlarımıza daha özgür, daha rekabetçi ve insan odaklı bir anlayışı içerisinde refahını daha adil paylaşan bir Türkiye inşa etme idealini böylece sürdüreceğiz. Adil kararın, makul sürede verilmesi anlayışı bu politikamızda rehber olacaktır. Bu tüm uygulamalarımızla vatandaş memnuniyetini yine merkeze alacağız. Türkiye bu strateji belgesiyle demokrasisini daha da güçlendirerek, hak ve özgürlükleri geliştirerek ve genişletmeye elbette daha güçlü bir vurgu yapmaktadır. Katılımcı anlayışla hazırladığımız Yargı Reformu Strateji Belgemiz 'güven veren adalet' anlayışına hizmet edecektir. Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır. Bu belge bizim yol haritamız olacaktır. 82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası ve inşallah reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır."

Muhabir: Muhammed Boztepe

Dün 15:42 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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