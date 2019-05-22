İş Arayanlara Müjdeli Haber! 100 Bin Kişi İstihdam Edilecek

İş arayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Hükümetin 2019 yılının istihdam yılı olacağına dair açıklamalarının ardından harekete geçildi. Bu açıklamadan hareketle ülkemizde faaliyet gösteren pek çok kurum, personel ihtiyaçları doğrultusunda işçi alımı için düğmeye bastı. Sevindirici haber çok sayıda vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Nitekim bu müjdeli habere göre kısa sürede yaklaşık 100 bin kişi iş sahibi olabilecek.

Mayıs ayının sonlarına doğru gelirken, istihdamı artırmak ve iş arayan kişilere uygun işler sağlamak adına girişimler devam ediyor. Bu noktada bakanlıklar dahil olmak üzere pek çok resmi ve özel kuruluş, on binlerce kişiyi personel olarak işe almak adına düğmeye bastı. Yapılan duyurunun ardından Sağlık Bakanlığı 30 bine yakın sözleşmeli personeli mülakata tabi tutmadan işe alacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın bu ilanının yanında Adalet Bakanlığı da 11 bin personel, Türk Hava Yolları ise 10 bin personel alımı için kolları harekete geçti. 2019 yılı itibarıyla ihtiyaç duydukları alanlarda işe alacakları personeller için işe alım takvimini açıklayan kurumlar, müjdeli haberleri iş arayan vatandaşlara vermiş oldu. Söz konusu işe alım takvimi göz önünde bulundurulduğunda toplamda istihdam edilecek personel sayısının 100 bini bulduğu görülüyor.

Personel ve memur alımı yapılacak olan kurumlar işe alım takvimi ile kesinlik kazandı. Buna göre kısa süre içinde istihdam edilmek isteyen ve iş arayan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere; Eğitim, Orman, İç İşleri, Adalet, Ulaştırma Bakanlığı gibi pek çok bakanlığın ilanlarını değerlendirme şansına sahip olacaklar.

Tüm bu bakanlıkların yanında Türk Hava Yollar ve çok sayıda üniversite de personel alımı ilanı için duyurularını kamuoyunun bilgisine sunmuş durumda. İş sahibi olmak isteyen vatandaşların, internet üzerinden kamuoyuna duyurulan söz konusu işe alım takvimlerini açıklayan bu kurumların ilanlarını yakından takip etmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı 30 Bin Personel Alacak

Geçtiğimiz hafta iş arayanlara verilen müjdeli habere göre Sağlık Bakanlığı ülke çapında yaklaşık 30 bine yakın sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından istihdam edilmek isteyen adaylar söz konusu bakanlığı mercek altına almıştı.

Personel alımının ne zaman gerçekleşeceğini merak eden adaylara müjdeli haber Sağlık Personelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş’tan geldi. Kamuoyuna duyuruda bulunan Altıntaş, söz konusu personel alımına ilişkin teknik işlemlerin sonuna gelindiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı Da Müjdeli Haberi Verdi

Sağlık Bakanlığı’nın ardından Adalet Bakanlığı da 20 bin kişilik personel alımının yapılacağını duyurdu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara söz konusu personel alımı hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Buna göre adliyelerde, bakanlık merkez teşkilatında ve Ceza Tevkifleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 11 bin 78 personelin yakın zamanda işe alınacağı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Da Listede

2019 yılının istihdam yılı olması hedefiyle harekete geçen bakanlıkların arasında Milli Eğitim Bakanlığı da yer alıyor. Yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edileceği belirlenen Milli Eğitim Bakanlığı’nda 2019 yılı atama takvimi netleşti.

Öğretmen alımlarındaki tüm sürecin detaylı bir şekilde açıklandığı personel alım takviminde ayrıca ön başvuruların ve mülakatların hangi tarihlerde yapılacağı da duyuruldu.

Türk Hava Yolları Rekor Sayıda İstihdam Gerçekleştirecek

Geride bıraktığımız dönemde İstanbul Havaalanı’na taşınmasını tamamlayan Türk Hava Yolları, kurumsal büyüme stratejisi kapsamında 10 bin kişiyi işe alacağını duyurdu. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 66 bin çalışana sahip olduklarını belirterek yeni havalimanına taşınmanın ardından bu sayıyı artıracaklarının müjdesini verdi.

Yeni havalimanını rekorlar ile açtıklarını vurgulayan Aycı, ilave istihdamlar ile birlikte mevcut personel sayılarını rekor seviyeye taşıyacaklarının müjdesini verdi. Bu bağlamda 2019 yılı içinde 10 bini bulacak şekilde bir istihdam planladıklarını belirten Aycı, yakın zamanda takvimin detaylarını paylaşacaklarının da sözlerine ekledi.

Aile Bakanlığı ve Orman Bakanlığı’na Binlerce Personel Alımı

Aile Bakanlığı daha önce ertelemiş olduğu personel alımını 2019 yılı içinde gerçekleştireceklerini duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı bünyesinde 2018 yılında alım yapılacağı duyurulmuş ancak daha sonra bu personel alımının daha ileri bir tarihe aktarıldığı belirtilmişti.

4 bin civarında olması beklenen personel alımının bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Bunun yanında Orman Bakanlığı da kurumun çeşitli departmanlarında istihdam edilmek üzere yaklaşık 5 bin personeli bu yıl içinde işe alınacağını duyurdu.