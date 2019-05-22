Kadın 64. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Kadın Son Bölüm Özeti…

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Kadın 63. bölümüyle geçtiğimiz gün ekranlara geldi. Her hafta yayınlanan bölümleriyle hayranlarını ekran başına kilitlemeye devam eden Kadın dizinin yeni bölümü şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Fox TV reyting rekorlarına koşan dizinin yeni bölüm fragmanını hem televizyon ekranlarından hem de internet üzerinden yayınlaması bekleniyor. Yeni bölüm öncesinde sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasında yer alan Kadın dizisinin yayın günü sabırsızlıkla beklenmeye devam ediyor. Kadın 64. bölüm fragmanı yayınlanmasını merakla bekleyen sevilen dizinin hayranları şimdiden yeni bölümde neler yaşanacağını sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Geçtiğimiz gün ekranlardan izleyicilerle buluşan Kadın 63. bölüm üzerinden çok geçmeden yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Reyting rekorları kıran Kadın dizisinin yayıncı kuruluşu henüz büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Kadın 64. bölüm fragmanı hakkında merak edilen tüm detaylar yazımızın devamında yer alıyor. Bununla birlikte geçtiğimiz gün yayınlanan 63. bölümü kaçıranlar içinde son bölümde neler yaşandığına dair bilinmesi gerekenleri bulabilirsiniz.

Kadın Dizisi Tanıtım

Kadın 64. Bölüm Fragmanı

Fox TV ekranlarından hayranlarıyla buluşan Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı anda, haberimizin içeriğinde yer alacaktır. Kadın 64. bölüm tanıtım filmi hem televizyon ekranlarından hem de kanalın resmi internet sitesi üzerinden yayınlandığı an merak edilen tüm detaylar haberimizden sizlere sunulacaktır.

Kaçıranlar İçin Kadın 63. Bölüm Özeti…

Geçtiğimiz gün Fox TV ekranlarından hayranlarıyla buluşan Kadın dizisi, 63. bölümüyle sevenlerini bir kez daha büyülemeyi başardı. Yayın hayatına girdiği günden bu yana her geçen gün izleyici sayısını artırarak geniş kitleler tarafından takip edilen Kadın dizisi, ekranlara gelen son bölümüyle de hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başardı.

Reyting rekorlarına koşan dizinin geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümünün ardından yeni bölümde neler yaşanacağı da merakla beklenir oldu. Zira Kadın 63. bölüm özeti göz önünde bulundurulduğunda gelecek hafta yayınlanacak olan bölümde yaşanacaklar hakkında da ipucu verir nitelikteydi. İşte Kadın dizisinin son bölümünü izlemeyi kaçıranlar için bilinmesi gereken tüm detaylar…

Bahar Apartmana Yeni Taşınanı Merak Ediyor

Baharların oturduğu apartmana gizemli biri taşınıyor. Bahar bu kişinin kim olduğunu merak ediyor. Çünkü bu şahsın eşyaları apartmana taşınırken kendisi ortalarda görünmüyor. Bunun üzerine Ceyda da meraklanıyor ve apartmana yeni taşınan bu gizemli kişinin kim olduğunu öğrenmek için soruşturma yapıyor ancak kimseden detaylı bilgi edinemiyor.

Sarp gece yarısı evine gelip tüm duvarları tadilattan geçiriyor. Gece yarısından sabaha kadar uyumadan evin tüm duvarlarını tek tek boyuyor. Ceyda ise sabah vaktinde çocukları almak için Bahar’ın yanına gidiyor ve giderken yolda Arif ile konuşmaya başlıyor. Arif, Sarp’ın oturduğu yeni evi soruyor. Ceyda da Bahar ile Arif’in aralarındaki buzların eriyebileceğini ve tekrar bir araya gelmeleri için barışabilecekleri söylüyor. Ancak Arif Ceyda’nın bu sözleri karşısında sessizliğini koruyor.

Sarp çocukları almak için okula gidiyor. Ancak okuldan çocukları almadan önce yeni evini göstermek istediğinden bahsediyor. Bahar’ın hiç haberi olmadan Sarp üst kattan çıkıveriyor. Bununla birlikte Arif ve Ceyda çocuklar ile beraber cama çıkan Sarp’ı görüyor. Doruk ve Nisan’ın sevinç çığlıkları arasında Arif öfkeli öfkeli Sarp’a bakış atıyor. Bunun üzerine Bahar da büyük bir endişe içinde gözünü Arif’e dikip bakıyor. Bunun üzerine Arif, Sarp’ın o eve taşınabileceğine ihtimal vermiyor. Bahar ise hiçbir şeyden haberi olmadığını Arif’e anlatıyor. Ancak öfkesi dinmeyen Arif, Doruk ve Nisan’a rağmen Sarp’ı o evden çıkarmak için elinden geleni yapacağını belirtiyor.

Arif ve Sarp Birbirlerine Giriyor

Arif ile Bahar, Sarp’ın taşındığı bu apartman hakkında uzun bir konuşmaya dalıyor. Bahar Sarp’ın eski kocası olduğunu ve onu evinden uzaklaştırmayı başarabilirse buna asla bozulmayacağını Arif’e anlatıyor.

Bunun üzerine Arif Sarp’ın karşısına çıkıp onun karşısına dikiliyor. Onun yalancı ve düzenbaz biri olduğunu yüzüne vuran Arif’in bu dediklerine Sarp da aynı şiddette karşılık veriyor. Arif, öfkeden kudurarak Sarp’a defolup gitmesi gerektiğini söylüyor. Ancak Sarp karısını ve çocuklarını burada bırakıp bir yere gitmeyeceğini söylediği anda da ipler kopuyor.