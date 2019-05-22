Hercai 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Yaşanacak?

ATV ekranlarından hayranlarıyla buluşan ve yayın hayatına girdiği günden bu güne reyting rekorlarını alt üst eden Hercai dizisi yeni bölümüyle de izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta hayranlarını yayın saatinde ekran başına kilitlemeyi başaran sevilen yapımda yeni bölüm heyecanı şimdiden herkesi sarmış durumda. Zira Hercai 11. bölüm fragmanı hem ATV ekranlarından hem de internet üzerinden yayınlandıktan sonra sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri de merakla beklenen yeni bölümde neler yaşanacağına dair konular oldu.

Hercai dizisi yayın hayatına başladığı günden bu yana her geçen gün izleyici sayısını artırmayı başararak geniş kitleler tarafından yakından takip edilir oldu. Zira sevilen dizinin nefes kesen senaryosu ve muhteşem oyunculuklarının başarısı, Hercai dizisinin kısa sürede reyting rekorları kırmasını sağladı. Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Hercai dizisinin yeni bölüm heyecanı da sürüyor. Dizinin hayranları Hercai 11. bölüm fragmanı yayınlanmasının ardından dizinin yayın gününü sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor.

Hercai Dizisi Tanıtım

Hercai 11. Bölüm Fragmanı Yayında!

Türk televizyonlarının en sevilen dizilerinden biri olmayı kısa sürede başaran Hercai dizisi bu hafta 11. bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak. Hercai 11. bölüm tanıtım filmi, dizinin yayıncı kuruluşu olan ATV ekranlarından ve aynı zamanda internet üzerinden duyuruldu. Hercai 11. yeni bölüm fragmanı yine yayınlanmasının ardından çok konuşuldu.

Fragmanda; Miran’ın gözünü karartıp Reyyan’ı kaçırmasının ardından bir kaçırma olayı daha yaşanıyor. Azat da geri kalmamak için Gönül’ü kaçırıyor. Bunun yanında Reyyan ne kadar yalvarıp yakarsa da Miran’ı geri götürmesi için ikna edemiyor. Miran ise Reyyan’ın bu hareketine karşılık onun kendisine inandırmaya çabalıyor. İşte Hercai 11. bölüm fragmanı ve merakla beklenen yeni bölümde yaşanacaklar…

Hercai Yeni Bölümde Neler Yaşanacak?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai, geniş bir hayran kitlesiyle yayın hayatına devam ediyor. Dizinin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgi topladığı biliniyordu. Ancak her hafta yenilenen bölümlerde senaryonun etkileyici olması ve oyunculukların da oldukça başarılı olmasının akabinde dizinin hayran kitlesi hızla büyümeye devam ediyor.

Nitekim başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü’nün yer aldığı Hercai dizisinin son bölümünde Miran, elinden gelen son çaba ile Reyyan’ı kaçırmaya karar vermişti. Bu hafta yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak olan Hercai dizisinde yaşanacaklar da merakla beklenmeye başladı. Zira her bölümü nefesler tutularak takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanında da geçen haftaki kaçırma olayının ardından Azat’ın Gönül’ü kaçırdığı görülüyor.

Sabırsızlıkla beklenen yeni bölümde ise Azat’ın Gönül’ü kaçırması, merakla beklenen yeni bölümde olacakların bir göstergesi olarak görülüyor. Nitekim Şadoğlu ile Aslanbey ailelerinin karşı karşıya gelmesi an meselesi olarak kabul diliyor. Miran, Reyyan’ı kendine inandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yeni bölüm öncesinde Hercai dizisinin hayranlarının aklında tek bir soru var… Acaba Miran, Gönül’ü geri almak için Reyyan’dan vazgeçecek mi?

Hercai 11. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Türk televizyon yapımları arasında son dönemdeki başarısıyla gündemden düşmeyen diziler arasında gösterilen Hercai, her zaman olduğu gibi cuma akşamları hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizi Hercai 11. bölüm 24 Mayıs Cuma günü saat 20.30’da ATV ekranlarından hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

Hercai Son Bölümde Neler Oldu?

Hercai dizisinin son bölümü de her hafta olduğu gibi geniş kitleler tarafından nefesler tutularak izlendi. İşte kaçıranlar için Hercai 10. bölüm özeti…

Miran, Şadoğlu ailesinin var olan tüm borçlarını kapatacağını ve iki aile arasında gündeme gelen bu düşmanlığı sonlandıracağını ifade ediyor. Miran, Nasuh ile konuşarak ondan sadece Reyyan’ı istiyor. Hazar, Miran’ın yakasına yapışıyor. Nasuh ise oğlunun sakinleşmesini sağlayarak Miran’ın kendilerine sunmuş olduğu teklifi kabul edecek gibi bir görüntü çiziyor. Ancak Azat, Reyyan’ın bir nevi satılması olan bu duruma şiddetle karşı çıkıyor.

Nasuh, Miran’a Aslanbeyler’e karşı eğilmeyeceğini söyleyerek para karşılığında Şadoğlu soyadını taşıyan birinin bu şekilde asla satılamayacağını belirtiyor. Öte yandan Hazar, kızının sevmediği adama varmasına gönlünün olmadığını ifade ediyor. Hazar karısını köşeye sıkıştırarak ondan Reyyan’a tüm gerçekleri teker teker anlatmasını istiyor.