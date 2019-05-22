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Dün 18:05 TSİ- Eğitim G: Dün 18:06 TSİ

LGS giriş belgeleri yayımlandı

LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı.
LGS giriş belgeleri yayımlandı mask
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ANKARA(AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilerin kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup, sınav giriş belgelerini alabilecekleri bildirildi.

Muhabir: Selma Kasap

Dün 18:05 TSİ AA Ankara- Eğitim

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