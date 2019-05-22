LGS giriş belgeleri yayımlandı

ANKARA(AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilerin kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup, sınav giriş belgelerini alabilecekleri bildirildi.
Muhabir: Selma Kasap
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