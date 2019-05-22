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İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda Belarus ve Estonya ile karşılaşacak Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da çağrıldı.
İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı mask
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Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Joachim Löw, EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda 8 Haziran'da deplasmanda Belarus ve 11 Haziran’da Estonya ile iç sahada karşılaşacak Almanya Milli Futbol Takımı’nın 22 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Löw, Manchester City’de forma giyen Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kadroya dahil ederken, Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen ve Real Madrid'de oynayan Toni Kroos sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

Almanya A Milli Takımı'nın Belarus ve Estonya karşılaşmalarının aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Savunma: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Jonas Hector (Köln), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Süle (Bayern Münih), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Julian Brandt, Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City)

Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Manchester City), Timo Werner (Leipzig)

Öte yandan İtalya ve San Marino’da 16-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacak Alman Milli Takımı’nın aday kadrosu da açıklandı. Kadroda, Türk asıllı futbolcular Levin Öztunalı ve Suat Serdar da yer aldı.

Muhabir: Erbil Başay

Dün 18:06 TSİ AA - Spor

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