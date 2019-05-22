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Gölbaşı'nda Bahçesine gelen tilkiyi eliyle besledi

Tulumtaş Mahallesi'nde oturan emekli Sadi Çelik, önceki gün akşam saatlerinde iftar öncesinde 2 katlı müstakil evinin bahçesine çıktığında, tilki ile karşılaştı. Şaşkınlık yaşayan Çelik, yanına yaklaşan tilkiyi elleri ile besledi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. 
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Sadi Çelik, iftar saatinde evinin bahçesine gelen tilkiyi elleri ile besledi. mask
Gölbaşı Sadi Çelik mask
Tilki haberleri mask
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ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Sadi Çelik, iftar saatinde evinin bahçesine gelen tilkiyi elleri ile besledi.

Tulumtaş Mahallesi'nde oturan emekli Sadi Çelik, önceki gün akşam saatlerinde iftar öncesinde 2 katlı müstakil evinin bahçesine çıktığında, tilki ile karşılaştı. Şaşkınlık yaşayan Çelik, yanına yaklaşan tilkiyi elleri ile besledi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. 

Sadi Çelik, tilkinin ilk kez ramazan ayının ilk gününde geldiğini söyleyerek, "O zaman bizi görünce ürküp kaçtı. Daha sonra belirli zamanlarda yeniden geldi. Önceki gün tekrar geldi. Elimizde besledik. Hemen hemen her iftar vakti bahçeye geliyor. Yediklerimizi onunla paylaşıyoruz. Köyün içerisine fazla giremiyor. Çünkü, köyde köpek fazla. Tilki ile aramızda duygusal bir ilişki oluştu. O da halinden memnun, biz de memnunuz. İlk defa bu kadar yakından yaklaşan bir tilki gördük" dedi.

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