Ankara Haber İhbar Hattı

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Ankara İçin Habere En Kısa Yönden Ulaşım

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Bu sayede olaylar anlık olarak haber merkezimize ulaştırılıp, Ankara haber sitesi üzerinden tüm Türkiye’ye aktarılmaktadır. Bu sayede okuyucularımız,

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Ankara şehir merkezi ve tüm ilçelerindeki haber değeri taşıyan güncel haber ve son dakika gelişmelerinin sitemize daha hızlı aktarımı ve bizlerin de habere kolaylıkla ulaşabilmesi için çift taraflı önemli bir fayda sağlarken Ankara genelinde herkesin birer muhabir olabilmesini de mümkün hale getirmektedir.

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Bu bilgilere ek olarak ihbar hatları Ankara’nın 7/24 yaşayan bir şehir olmasından hareketle şehrin önemli yapısının dışa aktarılması için de oldukça faydalı olacaktır.

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