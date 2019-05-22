Ankara Haber Youtube

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En Kaliteli Ve En Detaylı Haber Hizmeti

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Ankara Gündeminde Video Haber Hizmeti

Yerel olarak hizmet veren bir haber sitesi olmamıza rağmen ulusal çapta faaliyette bulunan haber siteleri gibi profesyonel bir hizmet sunmaya özen gösteriyoruz. Bu sebeple hazırladığımız son dakika ve sıcak gelişme haberlerinde son teknoloji haberleşme ekipmanlarımızın yardımıyla video haber hizmeti de sunmaktayız.

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