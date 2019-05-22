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Ay Tenli Kadın Şarkı Sözleri - Ufuk Beydemir Kimdir

Ufuk Beydemir anaokuluna başlaması gereken yaştayken ilkokula başlaması uygun bulundu ve bir buçuk sene erken ilkokul yaşamına başladı. Liseyi dışarıdan tamamlayan Ufuk Beydemir, üniversite yaşamına Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Kısmı’nde başladı.

Ufuk Beydemir Kimdir mask
Ay Tenli Kadın Şarkı Sözleri - Ufuk Beydemir  mask
Ufuk Beydemir Müzik Kariyeri mask
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Ufuk Beydemir  Kimdir

2008 tarihine kadar yalnızca müzik dinleyicisi olan Ufuk, bir kutlamada sahneye çıkıp tek bir şarkı söyledikten sonra dinleyicilerin beğenmesi ve sahnenin sihrine kapılarak müzik yapmaya karar verir.

Müzik kararı ile kendisine bir grup kurar. Bir kaç grupta vokalist olarak yer aldıktan sonra kendi şarkılarını yapmak isteyen Ufuk Beydemir, kendisine bir gitar alarak gitar çalmaya başlar. 2009 senesinde daha 17 yaşındayken ilk bestesi “Ay Tenli Kadın” ı yazar.

Müziğin sözlerini ve bestesi kendine ait yeni yapıtlara yönelmek isteyen Ufuk Beydemir 2011 senesinde yaptığı demo kayıtlarla müzikal üretimini ile ev konserleri zinciri olan Sofar Sounds’un İstanbul ayağına ilk kere 2016 senesinde eko bir kayıtla katıldı.

Ufuk Beydemir Eğitim Yaşamı

Ufuk Beydemir anaokuluna başlaması gereken yaştayken ilkokula başlaması uygun bulundu ve bir buçuk sene erken ilkokul yaşamına başladı. Liseyi dışarıdan tamamlayan Ufuk Beydemir, üniversite yaşamına Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Kısmı’nde başladı. Burada istediği heyacanı alamayan Ufuk, eğitimini Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Akademiyi Fakültesi’nde Antrenörlük Eğitimi Kısmı’nı bitirdi.

Ufuk Beydemir Müzik Kariyeri

Kendisinin yazdığı ve bestelediği ”Ay Derili Kadın” isimli şarkısı ve bu kayıttaki şahane performansı ile kısa zamanda dikkatleri üzerine sürükleyen Ufuk, sosyal medyada kısa vakit içerisinde ismi en çok aranan adlardan biri oldu.

Solo kariyerine bir albümle devam etmek isteyen Ufuk Beydemir, 2017 senesinde Engin Akıncı ile tanıştı. Tertemiz bir sound arayışıyla aynı sene Prodüktörleri Engin Akıncı ve Tolga Görsev’le beraber Moda Erekli & Tunç Stüdyoları’nda 11 şarkılık ”Sevda Gibi” isimli ilk albümünün çalışmalarına başladı ve 2018’in Mart ayında ilk albümünü ZOOM etiketiyle ve DMC işbirliğiyle yayınladı.

Ay Tenli Kadın Şarkı Sözleri - Ufuk Beydemir 

Senin derinlerinde bir yerde buldum
Sımsıkı sarılacak, karışacak köklerimi
Görmek, beraber olmak seninle
Çok güzel belki ama,
Düşlemek bambaşka..

Tenin almış beyazlığını aydan
Saçlarının rengi geceden
Bundan geceye sevdam..
Sen örterken benimle kalbini
Ufuk Beydemir – Ay Tenli Kadın Dinle..
Al aklım gibi hissimi
Al çünkü özlüyorum.

Dün 21:24 TSİ Ankara- Magazin

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