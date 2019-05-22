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Yürüyüş Ligi finali Ankara'da

Büyükler, U20, U18 ve U16 kategorilerinde gerçekleşen Spor Toto Yürüyüş Ligi'nde 25 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak yarışmalarla sezon tamamlanacak. İlk etabının Konya'da gerçekleştiği ligin finalinde yarışlar Cumartesi günü Naili Moran Atletizm Sahası'nda 3000 metre ve 5000 metre olarak yapılacak.
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Yürüyüşte son yarış Ankara'da

Türkiye Yürüyüş Ligi'nde 2019 sezonu Ankara'da hafta sonunda yapılacak yarışmayla sona erecek.

Büyükler, U20, U18 ve U16 kategorilerinde gerçekleşen Spor Toto Yürüyüş Ligi'nde 25 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak yarışmalarla sezon tamamlanacak. İlk etabının Konya'da gerçekleştiği ligin finalinde yarışlar Cumartesi günü Naili Moran Atletizm Sahası'nda 3000 metre ve 5000 metre olarak yapılacak.

Yürüyüş Ligi finalinde ENKA, PTT, Ayvalık Atletizm, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Batman Petrolspor, Adıyaman Tarımspor, Doğukent İhtisas, Malatya Beydağı kulüpleri, farklı branşlarda podyum mücadelesi verecekler. Yürüyüş Ligi finallerinde Avrupa Yürüyüş Kupası'nda şampiyon olan Meryem Bekmez başta olmak üzere tüm milli atletler çeşitli kulüplerde yarışacak.

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Dün 22:34 TSİ DHA Ankara- Spor

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