Tunceli'de "Dersim" Oyunu

Tunceli Belediye il meclis üyelerince alınan kararda, belediye binasına 'Dersim Belediyesi' tabelası asılması ve çok dilli hizmet kararı alınırken, kayyum yönetiminin daha önce aldığı Kızılay İlim Yayma Cemiyeti'ne bedel almadan kiraya verilen yerlerin kontratının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında dün, belediye meclisüyeleri toplantısınca tertip edildi. Buluşmada, Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirilmesi, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dillerinden hizmet kararı alındı.

Kararlar Oy çoğunluyla kabul edildi

Meclis üyeleri belediye tabelasının değişmesi hakkında alınan kararda şu açıklamaya yer verildi: "Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı Tunceli ibaresinin değiştirilerek yerine, 'Dersim' ibaresinin yazılması görüşülmesi neticesinde şehrimizin kültürünü, tarihini ve inanç şeklini yaşatmak ismine, belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı Tunceli ibaresinin değiştirilerek, yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi."

3 dilli hizmet kararı

Meclis üyeleri, toplantıda çok dilli belediyecilik nedeniyle aldıkları karar ise şöyle belirtildi: "Şehrimizde yaşayanların Türkçe’nin yanı sıra çoğunluğunun Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin, şehirde yaşayanların lüzumları yönünde Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çoğunluğu ile kabul edildi."

Tunceli Belediyesi'nde kayyum yönetiminde Kızılay, İlim Yayma Cemiyeti'ne parasız olarak tahsis edilen yerlerin kontratları iptal edilmesi ise belediye meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.