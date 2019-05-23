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Aynı Parka İsimleri Verilecek

Antalya’dan deplasman dönüşü hayatını kaybeden Ankaragüçlü iki arkadaş Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz’ün isimleri Altındağ’da aynı parkta yaşatılacak.
Aynı Parka İsimleri Verilecek mask
Aynı Parka İsimleri Verilecek mask
Aynı Parka İsimleri Verilecek mask
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Mart 2019’da Antalya’da oynanan Antalyaspor-Ankaragücü maçı sonrası deplasman dönüşü başkentli taraftarları taşıyan minibüs, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde devrilmişti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan kazada 19 yaşındaki Eren Açıkgöz ile 17 yaşındaki Mert Turgut Çakır hayatını kaybetmişti. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, iki Ankaragüçlü gencin adını Mert Turgut Çakır’ın ailesinin yaşadığı Altındağ’da yaşatmak için harekete geçti. Aynı zamanda iki yakın arkadaş da olan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz’ün isimleri Haziran ayında gerçekleştirilecek Altındağ Belediye Meclisi’nde alınacak kararla Karacaören Parkı’na verilecek.

Ailesi Altındağ'da Yaşıyor

Alınacak kararın ardından Mert Turgut Çakır- Eren Açıkgöz Parkı’nın yeni tabelaları da düzenlenecek törenle takılacak. 17 yaşındaki Mert Turgut Çakır’ın ailesinin Altındağ’da yaşadığını hatırlatan Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Ülkemizi derinden üzen bu olay sonrası hemşerimiz olan Mert Turgut Çakır kardeşimizin ailesini ziyaret etmiştik. Ankaragücü sevdası yolunda hayatını kaybeden Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz’ün isimlerini aynı parkta yaşatma kararı aldık. İnşallah önümüzdeki ay alacağımız Belediye Meclisi kararıyla bu duruma resmiyet kazandıracağız. Ben bu vesileyle iki kardeşimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Ankaragücü camiasına yeniden başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Bugün 09:49 TSİ Ankara/ Altindağ- Spor

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