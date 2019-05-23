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Keçiören Belediyesi'nden "Sahiplenmek İstiyorum" Projesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm canlıların yaşam hakkının korunması odaklı çalışmalarını sürdürürken sokak hayvanlarına yönelik teşhis ve tedavi hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.
Keçiören Belediyesi'nden "Sahiplenmek İstiyorum" Projesi mask
Keçiören Belediyesi'nden "Sahiplenmek İstiyorum" Projesi mask
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Hayvan sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi hizmetleriyle açık ara önde olan Keçiören Belediyesi sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Sokak hayvanlarının kuduz aşılarını yapan veteriner hekimler ayrıca kısırlaştırma çalışmalarını hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yürüttükten sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği hayvanları yine doğal ortamlarına bırakıyor.

Sokak hayvanlarının muayene, tedavileri ve aşılarını da ihmal etmeyen Keçiören Belediyesi web sayfası üzerinden "Sahiplenmek İstiyorum" linkiyle de sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışması yapıyor.

Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sokak hayvanları Allah’ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Tüm canlıların yaşam haklarının korunması bizim sorumluluk alanlarımızdan birini oluşturuyor. Sokak hayvanları ile bize gelen taleplere karşısında ekiplerimiz anında harekete geçiyor. Hadis-i Şerif’te de ‘Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin’ buyuruluyor. Havalar ısınıyor, tüm vatandaşlarımızın sıcak yaz aylarında sokak hayvanları ile ilgili duyarlı olmalarını ve kapılarının önüne bir kap su koymalarını rica ediyoruz” dedi.

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