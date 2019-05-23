Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:58 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:00 TSİ

23 Mayıs 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul 'da açılışta BIST 100 endeksi, 140 puan azalışla 83.535,32 seviyesine geriledi.
23 Mayıs 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 83.535,32 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 140,00 puan ve yüzde 0,17 azalışla 83.535,32 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,16 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,16 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,36 ile elektrik oldu.

Dün Borsa İstanbul'daki satıcılı seyrin devam etmesiyle yüzde 1,92 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 83.675,33 puanla 25 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile Avrupa Merkez Bankasının toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.500 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Brexit'e ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, uluslararası piyasada Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS) de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

Muhabir: Bekir Gürdamar

Bugün 10:58 TSİ AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Borsada İlk Çeyrekte Teknoloji Şirketlerinin Karı Arttı mask
Borsada İlk Çeyrekte Teknoloji Şirketlerinin Karı Arttı
Denizaltındaki haberleşmeye Türk çözümü mask
Denizaltındaki haberleşmeye Türk çözümü
"Türkiye'nin numara taşıma şampiyonu Türk Telekom" mask
"Türkiye'nin numara taşıma şampiyonu Türk Telekom"
TEB'den Ramazan Bayramı'na Özel Kredi mask
TEB'den Ramazan Bayramı'na Özel Kredi
TCMB Swap Piyasasında TL Faizini Düşürdü mask
TCMB Swap Piyasasında TL Faizini Düşürdü
ASO ve ATO Mobilya Sektörü İçin Kolları Sıvadı: Siteler İçin Komite Kuruluyor mask
ASO ve ATO Mobilya Sektörü İçin Kolları Sıvadı: Siteler İçin Komite Kuruluyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Kredi Kartı Borcundan Bu Şekilde Kurtulmak Mümkün! mask
Kredi Kartı Borcundan Bu Şekilde Kurtulmak Mümkün!
Ankaragücü Teknik Direktörünün Gözyaşları mask
Ankaragücü Teknik Direktörünün Gözyaşları
CNN Türk'ten Açıklama Geldi mask
CNN Türk'ten Açıklama Geldi
Altındağ'da Metruk Yapı Seferberliği mask
Altındağ'da Metruk Yapı Seferberliği
Garanti Bankasından Bayrama Özel Kampanya mask
Garanti Bankasından Bayrama Özel Kampanya
Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini açıkladı mask
Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini açıkladı

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi
YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu mask
YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu
Kız Kulesi Hakkında Bilgiler mask
Kız Kulesi Hakkında Bilgiler
Erkenci Kuş 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Erkenci Kuş 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Özgün Aydın Kimdir? mask
Özgün Aydın Kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova 34. Bölüm Fragmanı Yayında! mask
Bir Zamanlar Çukurova 34. Bölüm Fragmanı Yayında!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL