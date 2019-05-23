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ATO, Üyelerine Yönelik Bilgilendirme Çalışmalarını Sürdürüyor

ATO Başkanı Gürsel Baran: ”Türkiye bilişimde uluslararası alanda söz sahibi bir ülke olmak için şirketleri destekliyor''

ATO, Üyelerine Yönelik Bilgilendirme Çalışmalarını Sürdürüyor mask
ATO, Üyelerine Yönelik Bilgilendirme Çalışmalarını Sürdürüyor mask
ATO, Üyelerine Yönelik Bilgilendirme Çalışmalarını Sürdürüyor mask
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Bilişim Sektörüne İlişkin Devlet Destekleri ATO'da Tanıtıldı

23 MAYIS 2019 – Devletin KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlarla bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik destekleri Ankara Ticaret Odası (ATO) Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi ile Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonu’nun düzenlediği Bilişim Sektöründe Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısında tanıtıldı.

ATO Meclis Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yaptı. Baran, konuşmasında, uluslararası rekabette bilişim teknolojilerinin etkisinden bahsederek, Türkiye’nin bu alanda ilerlemek istediğini söyledi. Baran, Türkiye, yazılım pazarını büyütmek, sektörün ihracatı ve istihdamını artırmak için yazılım ve bilgi teknolojileri alanında uluslararası standartlarda üretim yapan ve sektörde söz sahibi bir ülke haline gelmeyi hedefliyor. Bu nedenle, bilişim sektöründe şirketlere çeşitli desteklerden yararlanma imkânı sunuyor” dedi.

Üyelerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını anlatan Baran, ATO olarak işletmelerin AR-GE, inovasyon, teknoloji, istihdam, uluslararası pazarlama ve markalaşma, yatırım, kapasite artırma ve kurumsallaşma destek programlarından istifade etmelerini sağlamayı istediklerini söyledi. Baran, “İşletmelerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmalarına, girişimcilik kültürlerini geliştirerek yenilik ve iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesine katkıda bulunuyor, rekabet gücü düzeylerini yükseltmelerine yönelik fırsatlar oluşturuyoruz” dedi.

ATO olarak üyelerin devlet desteklerinden azami ölçüde yararlanmasını amaçladıklarını da belirten Baran, “Bu nedenle Odamız bünyesinde kurduğumuz Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi ile devletimizin reel sektöre yönelik desteklerinin, üyelerimizce tek noktadan öğrenilmesini amaçladık” diye konuştu.

“Köprü Vazifesi Görmeyi Amaçlıyoruz''

ATO Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Hakan Tarhan da konuşmasında Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi hakkında bilgi verdi. Bu merkez ile firmaların kurumları tek tek dolaşmadan doğru bilgiyle, doğru desteğe, süratli ulaşmalarını sağladıklarını kaydeden Tarhan, “Ankara Ticaret Odası olarak bu teşviklerden faydalanabilmeniz için kurumlarla sizin aranızda köprü vazifesi görmeyi ve problemlerinizi elimizden geldiğince çözmeyi amaç ediniyoruz" dedi.

-“Üyelerimizin Ticaret Kapasitesini Geliştirmek İçin Çalışıyoruz''

ATO Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanı Ömer Faruk Kayaaslan ise konuşmasında “Komiteler olarak ATO’nun ticaret kapasitesini geliştirmek için çalışıyoruz. Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi olarak meslek grubundaki 3 bine yakın firmanın potansiyeliyle birlikte ticaretlerini de geliştirme çerçevesinde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Uzmanı Salih Ünver, TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) BİLTEG Bilimsel Programlar Uzmanı Osman Akçatepe ve KOSGEB KOBİ Uzmanı Erdal Göller birer sunum yaptılar. Sunumlarının ardından Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Nedim Sözen’in de iştirakiyle katılımcıların soruları cevaplandı.

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