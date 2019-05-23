Balalı lise öğrencileri 'Erasmus Plus' stajını tamamladı

BALA'daki, Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin öğrencileri 'Erasmus Plus' projesi kapsamında gittikleri Avrupa’da stajlarını tamamlayarak, turistik gezi yaptı.

Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Erasmus Plus' projesi kapsamında, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'da staj eğitimi gördü. Okulun 18 öğrencisi, ülkelerde aldıkları staj eğitiminin yanı sıra beraberlerindeki 3 öğretmenle birlikte kültürel gezi yapma imkanı buldu. Proje hakkında açıklamada bulunan Okul Müdürü Feyza Üçer, öğrencilerinin farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, “Erasmus stajını tamamlamak için, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya’ya giden öğrencilerimiz, çocuk gelişimi bölümüne dair sertifikalarını alarak ilçemize döndüler” dedi.

Öğrencilerin staj eğitimlerinin yanı sıra Avrupa’daki pek çok tarihi yapıyı da ziyaret ettiğini belirten Üçer, Köln, Roma, Amsterdam gibi Avrupa’nın büyük şehirlerine gezi düzenlendiğini söyledi.