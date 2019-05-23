Edip Akbayram Zorlu PSM’de konser verdi. Edip Akbayram, en özel repertuvarı ve efsaneleşmiş şarkıları ile Zorlu PSM Atlantis Yapım işbirliğiyle gerçekleşen Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Zorlu PSM’de hayranlarıyla bir araya geldi. Edip Akbayram, şarkılarında Fikret Kızılok ve Cem Karaca’nın Anadolu ezgilerini pop çizgisinde söylemelerini örnek olarak aldı; renk ve çizgide tamamen bir Edip Akbayram üslubu olarak geliştirdi.Yaklaşık iki saat sahnede kalan Edip Akbayram dünden bugüne en çok ilgi gören şarkılarını konserine gelen müzikseverler için seslendirdi.
Bugün 13:23 TSİ- Etkinlik Güncelleme: Bugün 13:24 TSİ
Edip Akbayram zorlu Psm'de Sahne Aldı
Zorlu Psm'de Edip Akbayram coşkusu yaşandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz