EGM, her perşembe günü yaptığı 'throwback thursday (tbt)' paylaşımları kapsamında, bu hafta sosyal medya Twitter'dan 1967 yapımı 'Kilink İstanbul'da' filminden bir sahne paylaştı. 'Kötü adam Kilink, Türk polisinden kaçamadı' notuyla paylaşılan sahnede, iskelet kostümü giyen Kilink karakterinin, Türk polisinden kaçmaya çalışırken yakalandığı görülüyor. Sahnede ayrıca, etrafı polisler tarafından çevrilen Kilink'in, "Bütün dünya polisini hatta Interpol'ü aldattığım halde Türk polisi karşısında ilk defa yenilgiye uğradım" sözleri yer alıyor.
Dün 14:17 TSİ- Eğitim Güncelleme: Dün 14:18 TSİ
Emniyetten 'Kilink İstanbul'da Paylaşımı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter hesabından, 'Kötü adam Kilink Türk polisinden kaçamadı' notuyla, fantastik-macera türündeki 1967 yapımı 'Kilink İstanbul'da' isimli filmden sahne paylaştı.
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