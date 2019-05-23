Emniyetten 'Kilink İstanbul'da Paylaşımı

EGM, her perşembe günü yaptığı 'throwback thursday (tbt)' paylaşımları kapsamında, bu hafta sosyal medya Twitter'dan 1967 yapımı 'Kilink İstanbul'da' filminden bir sahne paylaştı. 'Kötü adam Kilink, Türk polisinden kaçamadı' notuyla paylaşılan sahnede, iskelet kostümü giyen Kilink karakterinin, Türk polisinden kaçmaya çalışırken yakalandığı görülüyor. Sahnede ayrıca, etrafı polisler tarafından çevrilen Kilink'in, "Bütün dünya polisini hatta Interpol'ü aldattığım halde Türk polisi karşısında ilk defa yenilgiye uğradım" sözleri yer alıyor.