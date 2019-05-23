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Atletico Madrid'de Yaprak Dökümü

Son 9 yıldır Atletico Madrid formasını giyen Juanfran, kulübün sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyerek veda etti. İspanyol ekibinde Filipe Luis ve Antoine Griezmann'ın da ayrılması bekleniyor.
Atletico Madrid'de Yaprak Dökümü mask
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Atletico Madrid'de Lucas Hernandez ve Diego Godin'den sonra Juanfran Torres de ayrıldı.

Atletico Madrid, 2010 yılından bu yana son 9 sezondur kadrosunda bulundurduğu emektar futbolcusu Juanfran için Wanda Metropolitano Stadı'nda tören düzenledi.

34 yaşındaki İspanyol futbolcu, "Kariyerimin en iyi dönemini burada yaşadım, olağanüstü güzel yıllardı. Büyük başarılar elde ettik ve aynı zamanda çok zorlu anlar yaşadık. Herkese teşekkürler." dedi.

Atletico Madrid yönetiminin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Juanfran, hangi takıma gideceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Juanfran, Atletico formasıyla oynadığı dönemde 1 lig şampiyonluğu, 1 Kral Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 Avrupa Süper Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

Öte yandan La Liga'yı bu sezon 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atletico Madrid'de önemli futbolcuların tek tek takımdan ayrılmaları dikkati çekti.

Lucas Hernandez'in Bayern Münih'e, Diego Godin'in de İnter'e gitmesinden sonra Juanfran da takımdan ayrıldı. İspanyol basınına göre Filipe Luis ve Antoine Griezmann'ın da Atletico Madrid'den ayrılma olasılıkları yüksek gösteriliyor.

Fransız futbolcu Griezmann, geçtiğimiz haftalarda Twitter hesabından yayımladığı videoda Atletico Madrid taraftarına veda ederek, "Yeni şeyler görmek ve başka meydan okumalara sahip olmak için gitme kararı aldım. Bu yolu seçmek benim için zor oldu ama hissettiğim ve ihtiyacım olan bu." ifadelerini kullanmıştı.

Dün 15:05 TSİ AA Ankara- Spor

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