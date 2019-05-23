Başkan Demirel, Etimesgut'a her alanda örnek hizmetler kazandırdıklarını belirterek, “Etimesgut'u her yönüyle Türkiye'nin en çağdaş ilçelerinden biri haline getirdik. Spor alanında da öncü belediyeyiz. Futbol, basketbol, judo, kick boks, yüzme branşlarında sporcular yetiştiriyoruz. Aynı zamanda ilçemizde faaliyet gösteren amatör kulüplere de destek olmaya gayret ediyoruz" dedi.
Dün 15:48 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 15:52 TSİ
Başkan Demirel'e Amatör Spor'a Katkı Plaketi
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Ankara Şubesi Başkanı Dilaver Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e amatör spor, modern kentleşme ve sosyal belediyeciliğe katkılarından dolayı plaket takdim ettiler.
Büyütmek için resme tıklayın
# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(312 ) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz