Başkan Demirel'e Amatör Spor'a Katkı Plaketi

Başkan Demirel, Etimesgut'a her alanda örnek hizmetler kazandırdıklarını belirterek, “Etimesgut'u her yönüyle Türkiye'nin en çağdaş ilçelerinden biri haline getirdik. Spor alanında da öncü belediyeyiz. Futbol, basketbol, judo, kick boks, yüzme branşlarında sporcular yetiştiriyoruz. Aynı zamanda ilçemizde faaliyet gösteren amatör kulüplere de destek olmaya gayret ediyoruz" dedi.