Geleceğin Kick Boksçuları Başkan Demirel'i Ziyaret Etti

Demirel, kick boks kıyafetleriyle gelen çocukları tek tek alınlarından öperek karşıladı, onlarla sohbet ederek nasihatlerde bulundu.

Başkan Demirel, Atatürk Stadı'nı revize ederek seyirci kapasitesini artırdıklarını ve kapalı spor salonu kazandırdıklarını belirterek, "Salonumuzda her yaştan yüzlerce çocuğumuza kurs veriyoruz. Çocuklarımız burada derslerinden kalan zamanlarını spor yaparak geçiriyorlar. Kick boks branşında sporcularımız önemli başarılara imza attılar. Sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı da kick boksa sağladığı katkı ve destek için Başkan Demirel'e teşekkür etti. Kayıcı, Demirel'e kicks boks eldiveni giydirdi. Ziyarette kick boks antrenörü Haydar Babacan da yer aldı.