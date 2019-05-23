DHMİ’den Çok Sayıda Personel Alımı! Başvuru Şartları Neler?

Ankara Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yayınlanan ilan heyecan yarattı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilana göre DHMİ 112 personel alacağını açıkladı. Asistan hava trafik kontrolörü ve stajyer hava trafik kontrolörü olmak isteyen adaylardan istenen başvuru şartları ve DHMİ’nin personel alımıyla ilgili olarak bilinmesi gereken tüm detaylar yazımızın devamında yer alıyor.

Geride bıraktığımız günlerde Ankara Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından personel alımı yapılacağına dair ilan açıklandı. Yayınlanan ilanda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere stajyer hava trafik kontrolörü ve asistan hava trafik kontrolörü pozisyonlarına alınacak olan personel adaylarının seçme sınavlarına dair yönetmelikte yer alan hükümler kapsamında seçme sınavları yapılacağı kamuoyuna duyuruldu.

Bu noktada söz konusu adayların girmesi gereken sınavı açan birim Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü olurken, görev yeri DHMİ olarak belirlendi. Seçme sınavları sonucunda başarılı olan adayların atama yapılacak pozisyonları ve unvan sayıları ise şu şekilde belirlendiği dikkat çekti. Asistan hava trafik kontrolörü olarak DHMİ bünyesine alınacak olan personel sayısının kontenjanı 12 kişiyle sınırlı tutulurken, stajyer hava trafik kontrolörü satısının da 100 adet ile sınırlı olduğu görüldü.

KPSS Şartı Aranıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün açmış olduğu ilana başvuracak olan adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda belirli bir puan üzerinde puan almış olmaları gerekiyor. Bu noktada asistan hava trafik kontrolörü adayları için KPSS puan türü; P3 puan türünden en az 70 puan olarak belirlenirken, aynı şekilde stajyer hava trafik kontrolörü adayları için de KPSS puan türü; P3 üzerinden en az 70 puan olarak belirlendi. Adayların bu noktada dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise KPSS puanının geçerlilik yılı olarak öne çıktı. Zira adayların dikkate alması gereken KPSS puanı; 22 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak kabul edildi.

Sınavlara Katılacak Olan Adaylarda Aranan Şartlar

Devlet Hava İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu duyuruya göre sınava katılacak olan adayların genel itibarıyla sahip olmaları gereken şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

Türk vatandaşı olmak

Herhangi bir sebeple kamu haklarından mahkum bulunmamak

18 yaşını doldurmuş olmak

Askerlik ile bir ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak. Askerlik çağına gelinmiş ise muvazzaf askerlik hizmetinin yapılmış olması ya da ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. (DHMİ bünyesinde başlatılacak olan kursun başlangıç tarihi olarak belirlenen 02.12.2019 tarihinde askerlik ile ilgili herhangi bir bağı bulunmamak)

Taksirli suçlar dışında, ağır hapis cezası veya 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak. Bununla birlikte affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlar olan; sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref kırıcı suçlardan dolayı hükümlü halinde olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv taraması testlerinden başarıyla çıkmak

Asistan Hava Trafik Kontrolörü İçin Aranan Şartlar

Genel şartlardan bağımsız olarak asistan trafik kontrolörü adaylarının uyması gereken birtakım şartlar bulunmaktadır. DHMİ bünyesinde açılan personel alımı ilanında belirtildiği üzere adayların şu koşullara uygun olması gerekmektedir:

Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak

ICAO ANNEX’in kriterlerine esas kalmak şartıyla sağlık kuruluşlarından “Hava trafik kontrolörü olur” sağlık raporunu almak.

Hava veya yer iletişiminde yanlış anlamalara veya irtibatın kurulmasında aksaklıklara yol açacak şekilde aksan, lehçe, pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak. (Sınav komisyonu tarafından tespit edilir)

İngilizce yabancı dil seviyesinde en az C düzeyinde puan aldığını belgelemek

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü İçin Aranan Şartlar

Stajyer hava trafik kontrolörü ilanına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar şu şekilde açıklanmıştır: