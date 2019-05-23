Primi Az Olan Çalışana Emeklilik Fırsatı!

Ülkemizdeki milyonlarca çalışan emekli hayallerine kavuşabilmek adına prim ödeme gün sayılarını her geçen gün biraz daha artırma imkanına sahipken, prim günleri yeterli sayıda olmayan vatandaşlarımıza yönelik de emekli olabilme fırsatları sunuluyor. Nitekim emeklilik herkesin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Ülkemizde düzenlenen emeklilik kanunları ile ilgili yönetmeliklere göre; bir vatandaşın emekli olabilmesi için sigortalı olduğu süre, yaş ve prim ödeme gün sayısının belirlenen şartları sağlaması göz önünde bulunduruluyor. Fakat çalışma hayatlarında yeterli sayıda primi bulunmayan vatandaşlar da bazı yöntemleri kullanarak emekli olabilme şansına sahipler. Yazımızın devamında bu konuyla ilgili olarak merak edilen tüm soruların cevaplarını ve bilinmesi gereken tüm detayları bulabilirsiniz.

Çalışma yaşını geçirmiş ancak Emeklilik Kanunu mevzuatları gereği yeterli prim sayısına sahip olamayan vatandaşlar için emeklilik fırsatı gündeme gelebiliyor. Zira sigortacılık ve emeklilik düzenlemeleri göz önünde bulundurulduğunda çalışma yaşını doldurmuş durumda bulunan sigortalı vatandaşlar için 3600 günle ve 4500 günle emeklilik sağlandığı iki farklı yöntem bulunuyor.

Bu noktada 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK yeni adıyla 4A) tabi olarak çalışan vatandaşlar için 10 yıllık primle emekli olabilme imkanı bulunuyor. Bu bağlamda 10 yıllık prim (3600 gün) ile birlikte sigortalı olunan tarihten itibaren 15 yılın geçmiş olması göz önünde bulunduruluyor. Kaldı ki içinde bulunduğumuz tarih itibarıyla bu süre çoktan dolmuş durumda. Dolayısıyla sigortalı olduktan sonra daha fazla çalışma imkanı elde edemeyen kişiler bu yöntemden yararlanabiliyor. Söz konusu yöntem en çok kadın sigortalıların işine yaramasıyla dikkat çekiyor.

Kadın Sigortalılar Faydalanabiliyor

Bu yöntem ile sigortalı olan vatandaşlar, özellikle kadınlar kolay bir şekilde emekli olabiliyor. Ayrıca söz konusu primlerin çalışarak doldurulması şartı da bulunmuyor. Dolayısıyla borçlanma imkanı vatandaşlara sunuluyor. Bu noktada kadınlar 8 Eylül 1981 tarihinden önce işe girmiş ise 3600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurmasının ardından diğer emeklilik şartları göz önünde bulundurulmaksızın emekli edilebiliyor. Erkeklerde ise bu tarih biraz daha farklı olmasıyla dikkat çekiyor. Zira erkeklerde 8 Eylül 1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa yine 3600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında başka bir şart aranmadan emeklilik hakkına sahip olabiliyor.

Yaşta Kademe Devreye Giriyor

Söz konusu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999 tarihine kadar işe girenler için yaş ve kademe konuları devre giriyor. Nitekim ilk defa işe giriş yaptığınız tarih ve 3600 günü tamamladığınız tarihe göre kadınlarda emeklilik yaşı 58’e, erkeklerde ise 60’a kadar yükselebiliyor. Bu noktada 15 yıl 3600 gün ile kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaş koşullarından hangisi son olarak gerçekleşmiş ise emeklilik belirlenmesi bu gelişmeye göre düzenleniyor. Öte yandan söz konusu 3600 gün prim koşulunu yerine getirmek için çalışma zorunluluğu bulunmuyor. Dolayısıyla erkek sigortalılar sigortadan sonraki askerlikleri, kadınlar ise 3 doğumu borçlanabilme hakkına sahip oluyor. Bu sayede erkekler tam 540 gün kazanabilirken kadınlar ise 2160 gün kazanabiliyor.

25 Yıla Dikkat Etmek Gerekiyor

9 Eylül 1999 tarihinin akabinde sigortalı olan vatandaşlar için emeklilik şartları göz önünde bulundurulduğunda sürecin çok daha zorlaştığı kabul edilebilir bir gerçek olarak öne çıkıyor. Bu noktada ülkemizde sigortacılık ve emeklilik alanlarında düzenlenen ilgili mevzuatlar gereği emeklilik yaşı kadınlar için 58 yaşından başlarken erkekler için ise 60 yaşından başlatılıyor. Prim gün sayısı konusunda da birtakım değişikliklerin yapıldığı görülüyor. Zira söz konusu tarihten sonra sigortalı olan vatandaşların emekli olabilmeleri için gereken gün sayısı, 7000 gün seviyelerinden başlayarak 7200 güne kadar çıkıyor. Fakat bu tabloya göre ile yine de vatandaşlara kısmi emekli olabilme şansı tanınıyor.

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi çalışma imkanı olmayan sigortalılar için bu sefer devreye 4500 günle emeklilik sistemi devreye giriyor. Çünkü önceden belirttiğimiz 3600 gün olan prim sayısı koşulu, 9 Eylül 1999 tarihinden sonra 4500 güne çıkıyor. Bununla birlikte 25 yıllık sigortalılık şartı da bulunuyor. Bu noktada yaş şartı kadınlarda 58 olurken erkeklerde ise 60 oluyor. Dolayısıyla 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan bir vatandaş kısmi emeklilik talebinde bulunduğunda öncelikle 4500 günü doldurmak zorunda bulunuyor. Ayrıca işe giriş tarihinden itibaren 25 yıl geçmiş olması gerekirken erkeklerin 60 yaşında kadınların ise 58 yaşında olmuş olması gerekiyor.