Elazığ'da çatışma: Gri Katagorili 2 PKK'lı öldürüldü

TERÖRİSLERDEN BİRİ GRİ KATEGORİDEN

İçişleri Bakanlığı, Elazığ'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan 'Sorej Tatvan' kod adlı Ferhat Akgün olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında yürütülen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan sözde Amed eyaleti Görese alan sorumlusu 'Sorej Tatvan' kod adlı Ferhat Akgün olduğu bildirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Güvenlik güçlerinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadelesini etkin ve kararlılıkla devam ettirdiği, şehit edilen sivil vatandaş ve güvenlik güçlerinin intikamının da tek tek alındığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları, 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda sığınak girişine tuzaklanan mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlaması neticesinde Jandarma Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı, Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın şehit edilmesi ile yine aynı operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar köyü güvenlik korucusu Seyithan Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edilmiştir."