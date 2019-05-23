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Başkentte yeniden derbili günler başlıyor

MKE Ankaragücü'nün başkanı Yiğiner, Süper Lige yeniden yükselen Gençlerbirliği'ni ziyaret etti. Yiğiner, "Ankara derbisi Gençlerbirliği ve Ankaragücü arasında oynanır." dedi.
Başkentte yeniden derbi heyecanı mask
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Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyen MKE Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner, lige yeniden yükselen Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav’a "hoş geldin" ziyaretinde bulundu.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ne gelen Ankaragücü heyetini, kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulu karşıladı.

Mehmet Yiğiner görüşme öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e yeniden yükseleceğine hep inandığını vurgulayarak, "Başkanımıza ve yöneticimize hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Ankara derbisi Gençlerbirliği ve Ankaragücü arasında oynanır. Güzel de oldu." dedi.

Kardeş iki kulübün el ele kola verip Türk futboluna ve Ankara futboluna hizmet ederceğini dile getiren Yiğiner, "Hem bizim ligde kalmamız hem de Gençlerbirliği’nin lige gelmesi, iki türlü de sevinçli ve mutluyuz." diye konuştu.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'e "ince ve nazik" ziyaretinden dolayı teşekkür eden Murat Cavcav ise acısıyla tatlısıyla bir sezonu ve ligi geride bıraktıklarını söyledi.

Lige çıkmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Cavcav, "Ankaragücü ligi sıkıntısız tamamladı. Biz de Süper Lig'e çıktık. Ankaragücü takımı ile derbilerde güzel maçlar izlettireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cavcav, Yiğiner'in hediye ettiği kırmızı-siyah renklerdeki tesbihe ilişkin de Ankaragücü maçlarında çekeceğini belirterek, "Tesbihi Ankara derbisinde, Ankaragücü maçlarında çekeceğim uğur getireceğini düşünüyorum." esprisini yaptı.

Muhabir: Musa Samur

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Dün 21:21 TSİ AA Ankara- Spor

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