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Google Opera ve Ressam Semiha Berksoy'u Doodle yaptı! Semiha Berksoy kimdir?

Google Opera ve Ressam Semiha Berksoy'u Doodle yaptı. 1910 yılında İstanbulda doğan Semiha Berksoy Türkiye'nin İlk kadın opera sanatçısıdır. Semiha berksoy sanat ve eserleri ile ün kazanmış Opera sanatçısı olup aynı zamanda büyük bir ressamdır. 
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Google Opera ve Ressam Semiha Berksoy'u Doodle yaptı! Semiha Berksoy kimdir?

Semiha Berksoy kimdir?

1910 yılında İstanbulda doğan Semiha Berksoy Türkiye'nin İlk kadın opera sanatçısıdır. Semiha Berksoy sanat ve eserleri ile ün kazanmış Opera Sanatçısı olup aynı zamanda büyük bir ressamdır. 

Semiha Berksoy sanatçı bir ailenin kızıdır. Ressam olan annesi Fatma Saime ve şair olan babası Ziya Cenap Berksoy ilk çocuklarıdır. Zeliha Berksoy isimli birde kızı vardır.

Önemli kitabı, Ateş kuşu Semiha Berksoy, Önemli Filimi Karanlık Sular'dır

Semiha Berksoy kimdir? Sanat Yaşamı

Semiha Berksoy sanat yaşamına damga vuran ilk eğitimini İstanbul konservatuar'nda almıştır. Daha sonra Namık İsmail Atölyesi ve tiyatro okulunda eğitimini tamamlamıştır.

Semiha Berksoy, Cumhuriyet dönemi önemli ve ilk kadın opera sanatçısı olma ünvanına sahitir. 19 Haziran 1934 yılında Atatürk tarafından beğenilmesi ve takdir edilmesi nedeniyle ilk Türk Opera gösterisi olan; "Özsoy" gösterisinde "Ayşim" krakteri ile başrolde temsil etmiştir.

Özsoy opera gösterisiyle dikkatleri üzerine toplayan Semiha Berksoy Nazım Hikmet'in yazdığı 'Bu Bir Rüyadır' opera gösterisinde "Fatma" rolünü başarı ile oynamıştır. Sanat hayatında sırasıyla Cemal Reşit Rey ve Ekrem Reşit Rey'in operalarında "Marlane" rolünü, 'Saz Caz'da Doleres Del Ranco'yu oynadı ve çok beğenildi.

Semiha Berksoy'un opera sanatçısı olma yanında resim sanatında da başarıyı yakalamıştır. Başarılı çalışmalarını 1969 Berlin, 1972 yılında ise Paris'te açtığı sergilerle resimlerini sergilemiş, "Ay ışığında Aşk" isimli tablosu büyük beğeni görmüştür. Resimlerinde konu ve tena olarak " ölüm ve aşk" konularına yer vermiştir. 1974 yılında ise ilk sergisini Ankara Devlet Resim Heykel Galerisi'nde açtı.

Google Opera ve Ressam Semiha Berksoy'u Doodle yaptı!

Dünyanın en iyi arama motoru olarak kullanılan Google önemli Türk sanatçılarını önemli günlerde unutmayarak doodle yapıyor. Türkiye'de unutulmaz ve ilklerin sanatçısı olan Opera Sanatçısı ve Ressam Semiha Berksoy "ilklerin kadını" olarak hayatı başarılarla dolu geçmiştir.

Alfa Haber Ajansı (AHA)

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