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Keçiörenli Çocuklardan 50 Adet Kuş Yuvası

Keçiören Belediyesi ve Çözüm Koleji iş birliğinde çocuklarla birlikte Kartaltepe Kent Ormanındaki ağaçlara 50 adet kuş yuvası yerleştirilirken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tüm canlıların yaşam hakkını gözetme konusundaki özenimizi çocuklara da aşılıyoruz” şeklinde mesajı verdi.
Keçiörenli Çocuklardan 50 Adet Kuş Yuvası mask
Keçiörenli Çocuklardan 50 Adet Kuş Yuvası mask
Keçiörenli Çocuklardan 50 Adet Kuş Yuvası mask
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İlköğretim öğrencileri “Doğayı sev, çevreyi koru” sloganıyla el emekleriyle yaptıkları kuş yuvalarını Kartaltepe Kent Ormanındaki ağaçlara tek tek yerleştirirken, doğa ve hayvan sevgisinin önemini de vurguladılar.

Kuşlar soğuktan, yağmurdan, aşırı sıcaktan etkilenmesin diye kuş yuvaları yaptıklarını ifade eden çocuklar, tüm hayvanların barınmaya ihtiyacı olduğunu ve hayvanların çoğaldıkça, doğanın daha da şenlendiğini söylediler.

Altınok: Çocuklarımızın Merhametiyle Dünya Daha Güzel

Hayvan sevgisini erken yaşta aşılamanın önemine değinen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, “Öğrencilerimiz minik yürekleriyle, minik dostlarını düşünerek böyle bir çalışmaya imza attılar. İnsanlar kadar diğer canlıların da hayatımızda yeri olduğunu, onları da düşünmemiz gerektiğini bizlere gösterdiler. Bu duyarlı çalışmalarından dolayı minik öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve katkılarını esirgemeyen velilerimizi kutluyorum. Dünyayı çocukların bu merhameti ayakta tutuyor. Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızın sevgisiyle dünya daha güzel bir yer haline geliyor” diye konuştu.

Altınok, bu projelerin devamını beklediklerini ve çocukların doğa ve hayvan sevgisi ile ilgili her projelerini destekleyeceklerini de belirtti.

Çözüm Koleji Okul Müdürü İsa Sever'de belediyelerin desteğiyle cesaretlerinin arttığını vurguladığı konuşmasında, “Oluşturduğumuz atölyelerde rehber öğretmenlerimizle çocuklarımız 50 adet kuş yuvası yaptılar. Tüm çocuklarımıza hayvan ve doğa sevgisini aşılamaya çalışıyoruz” dedi.

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