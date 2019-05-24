PTT'den “2019 Turistik Seri Konulu Sürekli Posta Pulları”

PTT’DEN ’’ 2019 TURİSTİK SERİ ‘’KONULU SÜREKLİ POSTA PULLARI

PTT AŞ tarafından Şemsi Paşa Külliyesi, Manavgat Şelalesi ve Samsun görsellerine yer verilerek hazırlanan “2019 Turistik Seri” konulu üç değerli sürekli posta pulu ve ilk gün zarfı 24 Mayıs 2019 tarihinde tedavüle sunuldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından “2019 Turistik Seri” konulu üç değerli sürekli posta pulu 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında bugün tedavüle çıktı. Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde; “2019 Turistik Seri Konulu Sürekli Posta Pulları” 2 TL, 4 TL ve 16,20 TL bedelli (26 x 41 mm boyutunda), söz konusu pula ait (140 x 210 mm boyutunda) 23,50 TL bedelli ilk gün zarfı PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus/ANKARA" adresinde "2019 Turistik Seri Konulu Sürekli Posta Pulları 24.05.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

2019 TURİSTİK SERİ KONULU SÜREKLİ POSTA PULLARI

Şemsi Paşa Külliyesi; Şemsipaşa Külliyesi Üsküdar’ın en güzel yerlerinden birinde denizin kıyıyla buluştuğu, insanların önünde balık tuttuğu, camisinde namaz kıldığı, kütüphanesinde kitap okuyup huzur bulduğu tarihin ve Mimar Sinan’ın bize bırakmış olduğu en güzel eserlerden birisidir.

Manavgat Şelalesi; Batı Torosların doğu yamaçlarından Sorgun bölgesindeki boğazdan Akdeniz’e karışan ve büyük yeraltı sularından beslenen 3 km uzunluğundaki Manavgat Nehri, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki falezlerden dökülen Manavgat Şelalesini oluşturur.

Samsun; Karadeniz Bölgesinde yer alan, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, deniz, kara, hava, demiryolu ulaşım olanakları ile bölgenin turizm potansiyeli en yüksek kentlerimizden biridir. Diğer taraftan Mustafa Kemal Paşa kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk devleti kurmak için Millî Mücadele günlerini hukuken, siyaseten ve fiilen 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a gelerek başlatmıştır.