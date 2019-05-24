Hayat kurtaran sistemde yerli eSIM kullanılacak

E SIMDE YERLI RÜZGÂRI

AB ÜYESI ÜLKELERLE BIRLIKTE TÜRKIYEDEKI YENI OTOMOBILLERDE ECALL SISTEMININ KULLANILMASI ZORUNLU. BILGI TEKNOLOJILERI VE İLETIŞIM KURUMU BTK YERLI ESIM UZAKTAN YÖNETIM SISTEMINI ZORUNLU KILDI YERLI MALI BELGESI ŞARTI GETIRDI.

Acil arama anlamına gelen eCall sistemi yeni nesil otomobillerde kaza yoldan çıkma gibi acil durumlarda devreye giriyor. Sistem sürücü ya da yolcular konuşamayacak durumda olsalar bile eSIM teknolojisiyle otomatik olarak 112 ile bağlantı kuruyor. İlk yardım ekiplerine kazanın nerede olduğu bilgisini aktarıyor. Bu sayede sürücü veya yolcular bilinçlerini kaybetmiş olsalar bile yerleri tespit edilebiliyor.

BTKDAN YERLI MALI ŞARTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK yerli eSIM uzaktan yönetim sistemini zorunlu kıldı yerli malı belgesi şartı getirdi. Kararda millî güvenlik tüketici haklarının kişisel verilerin yurt dışına çıkarılmasına engel olunarak korunması gibi önemli gerekçeler yer alıyor. Ayrıca siber güvenliğin azami seviyede sağlanması kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amaçlanıyor.

GÜVENLIK ZAFIYETI OLUŞTURABILECEK HASSAS VERILER TÜRKIYE SINIRLARI IÇINDE KALACAK

BTKnın eSIM teknolojilerinde kullanılacak uzaktan yönetim sistemlerinin Türkiye içerisinde konumlandırılması yönünde aldığı karara dikkat çeken Metamorfoz Genel Müdürü Ayşegül Topoğlu Karara göre eSIM uzaktan yönetimi ile ilgili yapı Türkiyede tesis edilecek ve bu sayede hayati önem taşıyan güvenlik zafiyeti oluşturabilecek hassas veriler de Türkiye sınırları içerisinde kalmış olacak. GSMA Mobil Operatörleri Birliği standartları ile uyumlu 100 yerli malı belgesine sahip Metamorfoz eSIM Uzaktan Yönetim Platformumuzla ihtiyacı yerli ve milli olarak karşılayabilecek durumdayız bilgisini verdi.

YURT DIŞINDAN GELEN SIM KARTLARI TEKRAR KULLANILAMIYOR

Yurt dışından gelen SIM kartlarının numara taşıma işleminde tekrar kullanılamadığını hatırlatan Ayşegül Topaloğlu SIM kartı değişimi ülke olarak ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Yılda 50 milyon SIM kart değişikliği olması durumunda bunun ülkemize maliyeti yaklaşık 75 milyon TL civarında. Bu durum milli servetimizin yurt dışına çıkmasına neden oluyor. Geliştirdiğimiz eSIM Uzaktan Yönetim Platformu ile sanal olarak ve aynı eSIM kullanılarak birden fazla operatör değişikliği yapılabileceği için bu maliyetlere ülke olarak katlanmak zorunda kalmayacağız dedi.

METAMORFOZ HAKKINDA:

2013 yılında kurulan Metamorfoz mobil ödeme alanında dünyada yaşanan değişim doğrultusunda şirketlerin ve bireylerin hayatlarına değer katacak küresel inovatif uçtan uca çözümler geliştirmek amacıyla kuruldu. Metamorfoz telekom ve finans sektörlerine yenilikçi sonuç odaklı ürün ve hizmetler veriyor. Mobil ödeme çözümleri ve yapay zekâ alanında da çözümler sunan Ar-Ge ve teknoloji şirketi Metamorfoz teknolojiyi yakından takip eden iş yapış şekli ile sadece Türkiye değil küresel pazarlarda da yenilikçi ürün ve projelerini sunmaya devam edecek.