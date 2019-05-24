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Sporda da Cinsiyet Eşitliğine destek

Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard uzun yıllardır birçok spor takımına ve etkinliğine sponsor oluyor. 25 yıldır kadın futbol takımlarının da sponsorluğunu üstlenen Mastercard kadın sporculara verdiği bu destek ile sadece sporun değil cinsiyet eşitliğinin de önemini vurguluyor.

Sporda da Cinsiyet Eşitliğine destek mask
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Sporda da Cinsiyet Eşitliğine destek

25 YILDIR KADIN FUTBOL OYUNCULARINA DESTEK VEREN MASTERCARD SON OLARAK OLYMPIQUE LYONNAIS VE ARSENAL F.C KADIN FUTBOL TAKIMLARINA SPONSOR OLDU.

BAŞARILARI VE ÇABALARIYLA ÖNE ÇIKAN KADIN SPORCULARA SPONSOR OLAN MASTERCARD SPORDA DA CINSIYET EŞITLIĞI ÇEŞITLILIK VE KATILIMIN ÖNEMINE VURGU YAPIYOR.

Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard uzun yıllardır birçok spor takımına ve etkinliğine sponsor oluyor. 25 yıldır kadın futbol takımlarının da sponsorluğunu üstlenen Mastercard kadın sporculara verdiği bu destek ile sadece sporun değil cinsiyet eşitliğinin de önemini vurguluyor. Giderek profesyonelleşen kadın futbol takımları ile bu alanda artan rekabet dikkatin kadın futbol oyuncularına da dönmesini sağladı.

Mastercard cinsiyet eşitliğinin ve hayatın her alanına kadınların katılımının öneminin altını çizmek için bu rekabetçi ve profesyonel ortamın uygun şartlar oluşturduğuna inanıyor. Kadın sporculara sponsor olarak Mastercard sporda kadınların başarılarına ve yapabildiklerine dikkat çekerek onların daha fazla kişiye ulaşmalarına daha fazla kadına örnek olabilmelerine ve kendilerini daha da ileri taşımalarına destek olmayı hedefliyor.

Futbol artık genç kadınlar arasında giderek daha fazla tercih ediliyor ve dünya genelinde süper yeteneklerin ortaya çıkmasıyla daha fazla ilgi görmeye büyümeye devam edeceği öngörülüyor. Hayatın her alanında kadın olmazsa tam bir gelişme sağlanamayacağına inanan Mastercard kadın futboluna artan bu ilgiyi cinsiyet eşitliğine dikkat çekebilmek açısından bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Bu bağlamda son olarak Arsenal F.C. ve Olympique Lynonnais kadın futbol takımlarına sponsor oldu. Her iki takımın başarısı da yıllar öncesinde profesyonel futbol takımı olma yönünde oluşturulan vizyoner bakış açılarıyla kadın futbolu için birer model teşkil ediyor.

Giderek profesyonelleşen ve genç kadınlar arasında daha fazla popülerlik kazanan kadın futboluna önemli ölçüde yatırım yaparak daha fazla kadın sporcunun hayatına dokunmanın öneminin altını çizen Mastercard yetkilileri bu bağlamda dünya genelinde kadınlara ilham olabilmesi açısından kadın sporculara yönelik sürdürülebilir programların oluşturulmasına destek verdiklerini belirtiyor.

Mastercard yaptığı iş birlikleri ile kart sahiplerine paha biçilemez deneyimler sunarken bir yandan da spora verdiği desteği devam ettirmek için birçok spor etkinliğine sponsor oluyor. Dünyadaki en büyük dört açık tenis turnuvasından biri olan Roland Garros UEFA Şampiyonlar Ligi Avustralya Açık Tenis Turnuvası Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Amerikada erkekler golf turnuvaları düzenleyen PGA Tour Amerika Ulusal Beyzbol Ligi Ragbi Dünya Kupası Güney Amerika Futbol Şampiyonası Copa América Esports Efsaneler Ligi sponsorlukları Mastercardın destek verdiği önemli spor etkinliklerinden bazıları.

Bugün 10:56 TSİ Ankara- Spor

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